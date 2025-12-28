Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a Capodanno e al desiderio delle persone di trascorrere un 2026 migliore, senza tanti botti (e non solo...), nella tranquillità più assoluta, questa simpatica vignetta.
Altre notizie | 28 dicembre 2025, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Capodanno senza il botto
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a Capodanno e al desiderio delle persone di trascorrere un 2026 migliore, senza tanti botti (e non solo...), nella tranquillità più assoluta, questa simpatica vignetta.