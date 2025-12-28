7 MUNUTI CON FLAVIA MONTELEONE

 / Altre notizie

Altre notizie | 28 dicembre 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Capodanno senza il botto

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a Capodanno e al desiderio delle persone di trascorrere un 2026 migliore, senza tanti botti (e non solo...), nella tranquillità più assoluta, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium