Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Cap d'Antibes (Foto)

Con la sua inseparabile bicicletta, Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta di tante località marine in pieno inverno.

Così il nostro collaboratore è tornato sul litorale di Cap d’Antibes in una giornata di sole invernale abbagliante.

Cap d'Antibes

All’estremità occidentale della penisola, un piccolo porto dalla forte attrattiva paesaggistica, il Porto de la Salis, accoglie fino a 245 imbarcazioni di piccola taglia in un ambiente restaurato conservando il sapore del primo Novecento.

Il muretto in pietra che costeggia il porticciolo è diventato luogo privilegiato per osservare il lento susseguirsi delle barche e godersi il panorama sul mare.



Di fronte al porto, il Chemin du Calvaire si arrampica con tratti di sentiero di pietra verso il bosco e l’altopiano de La Garoupe, offrendo ai visitatori una passeggiata immersa nel verde di un bosco di 9 ettari, patrimonio tutelato dal Conservatorio del Litorale, e un ambiente ombreggiato ideale per il relax.





Salendo di quota, l’altopiano de La Garoupe si apre come punto panoramico privilegiato a circa 75–76 m sul livello del mare. Qui domina il paesaggio il faro storico e il semaforo marittimo, di proprietà della Marina nazionale francese, accanto alla Chapelle de la Garoupe, dichiarata monumento storico, e al piccolo oratorio di Notre-Dame des Amoureux immortalato anche nei disegni di Raymond Peynet.



Proseguendo verso sud lungo il versante occidentale della penisola si arriva alla Baia de la Garoupe, famosa per le sue piccole spiagge private e per essere uno dei punti di partenza del Sentiero di Tire-Poil, un percorso costiero attrezzato di circa 5 km che si snoda tra calette e scogliere, offrendo viste spettacolari sulla Baia degli Angeli e sulle isole dell’arcipelago delle Lérins.

L’area circostante è protetta e curata dal Conservatorio del Litorale, e il sentiero, pur accessibile, richiede scarpe adeguate e non è percorribile con passeggini o sedie a rotelle a causa della presenza di scalinate.



Questo mix di natura, storia e paesaggi mediterranei rende Cap d’Antibes una destinazione imperdibile per chi visita la Costa Azzurra, con percorsi che coniugano relax, escursionismo e bellezza culturale in un contesto protetto e di grande fascino.