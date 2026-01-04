Cannes accelera sulla sostenibilità: energie marine, stop alle grandi crociere e più verde in città

La Città di Cannes rafforza il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita.
L’amministrazione ha presentato il bilancio delle azioni realizzate nel 2025, delineando una strategia che coniuga tutela ambientale, transizione energetica, solidarietà sociale e grandi investimenti urbani.
Un percorso riconosciuto anche a livello istituzionale: nell’estate scorsa l’Agenzia Regionale per la Biodiversità e l’Ambiente (ARBE) ha rinnovato a Cannes il label “Territoire durable, une Cop d’avance” livello 4 per il periodo 2025-2027, il più alto previsto.
Place du Commandant Lamy @Ville de Cannes
Sul fronte ambientale, tra gli interventi più significativi spicca l’avvio della rete di energia marina a talassotermia sul lato est della Croisette, operativa da settembre 2025. Il sistema fornirà riscaldamento e raffrescamento a 110 edifici, tra cui il Palais des Festivals e 17 hotel, con messa in servizio prevista per la primavera 2027.
Parallelamente, il Comune ha deciso una riduzione drastica dell’impatto delle crociere: dal 2026 le grandi navi con oltre 3.000 passeggeri vedranno dimezzate le soste, con un solo scalo al giorno nelle acque cittadine.
Avanza anche la produzione di energia rinnovabile con il primo sistema di autoconsumo collettivo: 708 pannelli fotovoltaici installati sui tetti comunali copriranno dal 30 al 50% del fabbisogno elettrico degli edifici interessati.
Vue globale de la Malmaison @Ville de Cannes
Crescono inoltre gli spazi verdi, come il nuovo square Campestra, 2.000 metri quadrati nel cuore della città con alberi, area giochi inclusiva e spazi di socialità.
Accanto all’ambiente, la solidarietà resta centrale. Nel 2025 sono stati riqualificati alloggi a canone moderato, avviati progetti per 300 nuove abitazioni sociali entro il 2029 e realizzata una grande residenza per anziani a basso reddito nel centro cittadino.
Innovazione e inclusione passano anche dall’app StreetNav, pensata per facilitare gli spè disponibile in fondo all’articolo.