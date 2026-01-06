A Nizza torna la raccolta degli alberi di Natale: dal 6 al 26 gennaio dodici punti dedicati

Dal 6 al 26 gennaio 2026 la Métropole Nice Côte d’Azur rinnova l’operazione di raccolta degli alberi di Natale, mettendo a disposizione dei cittadini dodici punti di raccolta dedicati distribuiti sul territorio comunale.

Un’iniziativa ormai consolidata, pensata per facilitare il corretto smaltimento degli alberi e promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente.



Gli alberi raccolti saranno infatti reimpiegati e trasformati in compost, seguendo lo stesso processo di valorizzazione riservato ai rifiuti verdi metropolitani. Un’azione concreta che unisce senso civico e attenzione alla sostenibilità.



Dove conferire l’abete

I punti di raccolta sono attivi in diverse zone della città, tra cui Place des Vignerons de Bellet, il Jardin Alsace Lorraine, il Parking Musso, Place Toja e Place du Palio, oltre alle recyclerie dei Moulins e dell’Ariane. I punti di raccolta resteranno accessibili per tutta la durata dell’operazione.



In alternativa, i residenti della Métropole Nice Côte d’Azur possono conferire gratuitamente il proprio albero di Natale anche in una delle tredici rifiuterie del territorio, che saranno accessibili liberamente per questa specifica operazione.



Attenzione ai divieti

Gli alberi artificiali non sono ammessi nei punti di raccolta e devono essere portati esclusivamente in déchetterie. Inoltre, gli alberi artificiali superiori ai due metri non possono essere conferiti negli spazi di raccolta stradali.



L’amministrazione ricorda che abbandonare un “sapin” in strada è considerato deposito abusivo ed è severamente vietato: la sanzione prevista può arrivare fino a 1.500 euro.



Conferire correttamente il proprio albero non solo evita sanzioni, ma garantisce anche che venga avviato a un ciclo virtuoso di recupero, trasformandosi in una risorsa utile per l’ambiente.





