Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

La lamentela del Bipo - 10 gennaio alle 15:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes



Teatro

ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes

L’intervento – dal 6 al 10, 13, 14, 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00



Le mostre

Converto paginam – fino al 10 gennaio – Espace Les Arcades – Antibes

Il percorso dei presepi – fino al 10 gennaio – Les Casemates 25-26 – Antibes

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia antibes in francesse - Il 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.

La strada dei pittori – L’ 8 & 29 gennaio ore 14h.