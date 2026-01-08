Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Diversi
La lamentela del Bipo - 10 gennaio alle 15:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes
Teatro
ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes
L’intervento – dal 6 al 10, 13, 14, 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00
Le mostre
- Converto paginam – fino al 10 gennaio – Espace Les Arcades – Antibes
- Il percorso dei presepi – fino al 10 gennaio – Les Casemates 25-26 – Antibes
- Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes
- Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia antibes in francesse - Il 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.
- La strada dei pittori – L’ 8 & 29 gennaio ore 14h.
AURON
Winter party ESF
Giovedì 12 febbraio 2026 dalle 18.
BEAUSOLEIL
Uno sguardo all'architettura di Beausoleil
Fino al 9 gennaio
Esposizione
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati, 26 avenue Maréchal Foch
CANNES
Atelier des métiers techniques du spectacle vivant
Saison du Théâtre de la Licorne
Sabato 10 gennaio 2026
Horaire(s) :
10h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Opéra - Les Puritains
The Metropolitan Opera
Sabato 10 gennaio 2026
Horaire(s) :
18h55
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Théâtre - Lily et Lily
Sabato 10 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h00
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
DanseTout public
Break The Floor International - Légendaire
Domenica 11 gennaio 2026
Horaire(s) :
16h
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
L'étrange défaite de Marc Bloch
Saison du Théâtre de la Licorne
Martedì 13 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
Espace Miramar
35 rue Pasteur
ConférenceTout public
Les grandes familles du Carré Israélite du Cimetière du Grand Jas de Cannes
Mercoledì 14 gennaio 2026
Horaire(s) :
17h30
Espace Miramar
35 rue Pasteur
ExpositionTout public
Le peuple du livre
Da martedì 13 gennaio 2026
a domenica 1° febbraio 2026
Horaire(s) :
De 14h à 19h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines,
MENTON
Lavoir théâtre -Neige (Théâtre d'objets et marionnettes)
Domenica 11 gennaio 2026 da 15:45 a 17:00
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Visita insolita: i palazzi di Carlo
Domenica 11 gennaio 2026 da 11:30 a 13:30
Visita guidata e/o commentata
Belvédère, 68 boulevard de Garavan
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Lunedì – Sabato - 09:00 - 13:00
Domenica - Chiuso
Maison Gannac, 2970 Route de Super Garavan, 06500 Menton
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Thursday live sessions - Malt liquor
L’8 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
Snow White gets angry
Fino all’11 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Concert symphonique - E. Tjeknavorian – L. Petrova
L’11 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Bd Louis II, 98000 Monaco
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
La guerre n’a pas un visage de femme
Teatro
Dal giovedì 8 a venerdì 9 gennaio 2026 il giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Niki, la femme au fusil
Teatro
Giovedì 8 gennaio 2026 alle 20:30.
Venerdì 9 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Le paradis c’est d’enfer
Venerdì 9 gennaio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Au café Maupassant
TeatroEn live – Instinct I Sof
Danza
Venerdì 9 gennaio 2026 alle 20:30.
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Cadré-Décadré
Spettacolo
Sabato 10 gennaio 2026 alle 20:30.
Domenica 18 gennaio 2026 alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Les Précieuses Ridicules
Teatro
Sabato 10 gennaio 2026 alle 21.
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 21.
Domenica 1° febbraio 2026 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Marc Rougé – Revient sur site
One man Show / One woman show
Sabato 10 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Le (je) des rôles
Danza
Sabato 10 gennaio 2026 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Transe/in situ
Danza
Sabato 10 gennaio 2026 alle 17:30.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
3D dense
Teatro
Domenica 11 gennaio 2026 alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Merci, mais non merci - Esposizione
Mostra collettiva
Fino al 31 gennaio 2026
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBILLIERE
Foire du village : 10 Janvier
Sabato 10 gennaio 2026.
Place de la Mairie
06450 Roquebillière
ROQUEBRUNE – CAP MARTIN
Un'amicizia capovolta
Sabato 10 gennaio 2026 da 10:30 a 12:00
Visita guidata e/o commentata
10 avenue Victor Hugo
SAINT MARTIN VESUBIE
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
Exposition – “Patchworks & co”
Fino all’8 Gennaio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Exposition – « Noël et les autres fêtes de l’hiver »
Fino all’8 Gennaio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Exposition – “Au bout du conte”
Dal 10 Gennaio al 05 Febbraio 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
Théâtre – “Indigestion entre amis”
Teatro
Domenica 11 gennaio 2026 alle 16.
Espace Jean Gabin
Place de la Gare routière
VENCE
Landscapes - Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Galerie des Baous
37, avenue Henri Isnard