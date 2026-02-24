"Una tradizione che ci rende orgogliosi": conto alla rovescia per "Un Borgo di Cioccolato" 2026 (VIDEO)

Presentata ufficialmente, venerdì 20 febbraio, presso la sede dell'Atl del Cuneese, l'edizione numero 26 di "Un Borgo di Cioccolato".
La manifestazione è riconosciuta per la prima volta come Fiera Nazionale - che trasforma Borgo San Dalmazzo nella capitale del cioccolato artigianale.
Gli interventi in occasione della conferenza stampa (GUARDA IL VIDEO)
L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 7 marzo alle ore 10:30 a Palazzo Bertello, in Via Vittorio Veneto. Due giorni ricchi di appuntamenti, tra cui:
Stand di cioccolato e dolci artigianali, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e istituti scolastici di formazione professionale.
Cooking show e laboratori per bambini, per scoprire i segreti del cioccolato e divertirsi in compagnia.
Mostra di pittura "Arte è vita", che unisce arte e golosità.
Opere di cioccolato a tema "Pinocchio", in concorso con l’Associazione Amici del Cioccolato.
Piazzale esterno con street food e mercatino dell’hobbistica, a cura del Circolo Santelmo.
Eventi collaterali nel centro storico, tra musica, danza e degustazioni lungo "La via del cioccolato".