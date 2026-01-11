La FIGHT AIDS CUP torna allo Stade Louis II per una sesta edizione solidale

Il Principato si prepara a vibrare al ritmo di uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario sportivo e caritativo. La FIGHT AIDS CUP torna per una sesta edizione sabato 24 gennaio alle ore 15.30, allo Stade Louis II, nell’ambito del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Un match di prestigio che, fedele alla tradizione, vedrà i Barbagiuans affrontare nuovamente il Cirque FC in uno spirito al tempo stesso sportivo, festoso e solidale.

Numerose leggende del calcio internazionale prenderanno parte all’evento. Tra i nomi annunciati figurano Andriy Shevchenko, Eden Hazard, Clarence Seedorf, Christian Karembeu, Bafétimbi Gomis e Youri Djorkaeff, riuniti per offrire al pubblico uno spettacolo di altissimo livello.

Attorno a Louis Ducruet, presidente dei Barbagiuans di Monaco e organizzatore dell’evento, le leggende del calcio calcheranno il prato dello Stade Louis II, suddivise tra le due squadre. Questa sesta edizione conferma il radicamento della FIGHT AIDS CUP come appuntamento di riferimento nel Principato, a beneficio dell’associazione FIGHT AIDS MONACO, fondata e presieduta da Stéphanie di Monaco, impegnata da oltre vent’anni nella lotta contro l’HIV.

Come ogni anno, il pubblico potrà contare su un cast eccezionale, che unisce volti abituali e nuovi protagonisti. Storicamente composti esclusivamente da ex giocatori passati dal Monaco, i Barbagiuans hanno avviato dal 2025 un nuovo percorso, aprendo la squadra a grandi nomi internazionali, chiamati a condividere i valori e l’identità di questa maglia così cara alla famiglia principesca.

« Faceva parte delle linee di sviluppo. Possiamo essere orgogliosi di constatare, partita dopo partita, che la rosa si arricchisce e che i valori trasmessi dai Barbagiuans toccano anche giocatori esterni a Monaco », sottolinea Louis Ducruet. « Si tratta anche di sensibilizzare il pubblico su scala più ampia e di ampliare il nostro raggio d’azione. La FIGHT AIDS CUP che si avvicina permetterà di rafforzare il nostro percorso di integrazione di nuovi membri nella grande famiglia dei Barbagiuans ».

Tra i protagonisti attesi in campo, Eden Hazard farà la sua prima apparizione in questa partita di gala, affiancato da Bafétimbi Gomis. L’evento potrà inoltre contare su presenze consolidate come Robert Pirès e Ludovic Giuly, tutti compagni di squadra di Louis Ducruet, capitano dei Barbagiuans di Monaco.

Il Cirque FC guarda all’Italia: Andriy Shevchenko capitano

Per questa sesta edizione, il Cirque FC punterà su una forte connotazione italiana, con numerosi ex giocatori e protagonisti della storia dei principali campionati, rafforzando ulteriormente il legame tra il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e il pubblico transalpino.

La FIGHT AIDS CUP segnerà in particolare la presenza di Andriy Shevchenko, che indosserà la fascia di capitano del Cirque FC. Pallone d’Oro 2004 e vincitore della Champions League con il Milan nel 2003, l’attuale presidente della Federazione Ucraina di Calcio parteciperà per la prima volta all’evento in un ruolo per lui altamente simbolico.

« È un vero onore sostenere l’azione di sensibilizzazione nella lotta contro l’HIV e di aiuto alle persone in difficoltà », afferma Shevchenko. « Rappresentare la squadra di S.A.S. la Principessa Stéphanie è un grande motivo di orgoglio. La vera vittoria non risiede nel risultato finale, ma nei fondi raccolti per una buona causa ».

Una rivalità sportiva e una causa comune

In campo, la posta in gioco sportiva resta ben reale. Dopo cinque edizioni, il bilancio vede il Cirque FC in vantaggio con quattro vittorie contro una dei Barbagiuans. Per Louis Ducruet e i suoi giocatori, l’obiettivo è chiaro: invertire la tendenza e conquistare la FIGHT AIDS CUP 2026.

Parallelamente all’aspetto sportivo, l’impegno solidale resta al centro dell’evento. Con cinque edizioni della FIGHT AIDS CUP e numerose iniziative correlate, i Barbagiuans hanno superato la soglia simbolica di un milione di euro devoluti a FIGHT AIDS MONACO, diventando il principale donatore dell’associazione.

« La FIGHT AIDS CUP rappresenta molto più di un appuntamento sportivo: incarna un impegno fedele e sincero, portato avanti da un’intera comunità », dichiara Christophe Glasser, direttore di FIGHT AIDS MONACO.

Ancora una volta, i Barbagiuans guidati da Louis Ducruet affronteranno il Cirque FC presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie, sotto l’Alto Patronato della Principessa stessa. Un evento ormai imperdibile nel Principato, che promette anche quest’anno uno spettacolo sportivo di altissimo livello.

La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 15.30 su TV Monaco e sul canale YouTube di TV Monaco, emittente ufficiale dell’evento.

Il 24 gennaio, lo Stade Louis II sarà il palcoscenico di un evento in cui il calcio ritrova il suo significato più autentico: unire, trasmettere e agire per una causa essenziale.





