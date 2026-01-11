Neige, una fiaba di oggetti e marionette al Lavoir Théâtre di Mentone

Il Lavoir Théâtre di Mentone ospita Neige, spettacolo di teatro di oggetti e marionette della compagnia Cie Nyima, in scena domenica, 11 gennaio, dalle 15:45 alle 17:00. Un appuntamento pensato per il pubblico di tutte le età, a partire dai 5 anni, capace di coniugare poesia visiva, racconto iniziatico e delicatezza narrativa.
Attraverso la storia del giovane Yuko, Neige si configura come un vero e proprio inno alla giovinezza, alla scoperta di sé e al coraggio di realizzare i propri sogni. Il percorso del protagonista diventa metafora universale della crescita: un viaggio interiore fatto di incontri, trasformazioni e rivelazioni, raccontato con la forza evocativa degli oggetti e la magia delle marionette.
La Cie Nyima costruisce uno spettacolo sensibile, dove immagini, movimento e narrazione si intrecciano in un linguaggio accessibile e profondo al tempo stesso.
Neige invita lo spettatore a guardare il mondo con occhi nuovi, celebrando la curiosità, l’immaginazione e la capacità di meravigliarsi.
Biglietti:
intero: 18 €
ridotto: 15 €
Informazioni e prenotazioni:
https://www.lavoirtheatre.fr/