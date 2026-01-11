Neige, una fiaba di oggetti e marionette al Lavoir Théâtre di Mentone

Il Lavoir Théâtre di Mentone ospita Neige, spettacolo di teatro di oggetti e marionette della compagnia Cie Nyima, in scena domenica, 11 gennaio, dalle 15:45 alle 17:00. Un appuntamento pensato per il pubblico di tutte le età, a partire dai 5 anni, capace di coniugare poesia visiva, racconto iniziatico e delicatezza narrativa.

Attraverso la storia del giovane Yuko, Neige si configura come un vero e proprio inno alla giovinezza, alla scoperta di sé e al coraggio di realizzare i propri sogni. Il percorso del protagonista diventa metafora universale della crescita: un viaggio interiore fatto di incontri, trasformazioni e rivelazioni, raccontato con la forza evocativa degli oggetti e la magia delle marionette.

La Cie Nyima costruisce uno spettacolo sensibile, dove immagini, movimento e narrazione si intrecciano in un linguaggio accessibile e profondo al tempo stesso.

Neige invita lo spettatore a guardare il mondo con occhi nuovi, celebrando la curiosità, l’immaginazione e la capacità di meravigliarsi.

Biglietti:

intero: 18 €

ridotto: 15 €

Informazioni e prenotazioni:

https://www.lavoirtheatre.fr/