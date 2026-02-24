Issa Doumbia apre i “Sérénissimes de l’Humour” 2026

Sarà Issa Doumbia ad aprire ufficialmente, martedì 10 marzo 2026 alle ore 20.00, la ventesima edizione dei “Sérénissimes de l’Humour”, storica rassegna monegasca dedicata alla comicità. L’appuntamento è fissato all’Auditorium Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco, cornice d’eccellenza per uno degli eventi culturali più attesi del Principato.

L’edizione 2026, organizzata da Monaco Live Productions, celebra vent’anni di risate ed emozioni con un programma che, dal 10 al 14 marzo, riunirà una vera e propria costellazione di comici. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Alberto II di Monaco, a conferma del rilievo istituzionale e culturale dell’iniziativa.

“Monsieur Doumbia”: uno spettacolo oltre il one-man-show

Con “Monsieur Doumbia”, Issa Doumbia si racconta per la prima volta in modo intimo e diretto, attraversando successi professionali, momenti difficili e storie d’amore. Non un semplice one-man-show, ma un vero e proprio cine-spettacolo che supera i confini della comicità tradizionale, mescolando narrazione personale, immagini e performance scenica in un format originale e coinvolgente.

Artista amatissimo dal pubblico francofono, Doumbia porta sul palco una comicità energica e sincera, capace di alternare leggerezza e profondità, ironia e introspezione. L’appuntamento del 10 marzo rappresenta così l’apertura simbolica di un’edizione anniversario che si preannuncia ricca di emozioni.

Cinque giorni di festival nel segno della condivisione

La 20ª edizione dei “Sérénissimes de l’Humour” proporrà cinque serate consecutive all’insegna della gioia e dello spettacolo dal vivo, confermando il Grimaldi Forum come polo culturale di riferimento nel Principato.

A guidare il pubblico nel corso delle serate sarà ancora una volta Calixte de Nigremont, maestro di cerimonie elegante e brillante, presenza ormai fedele alla rassegna.

In occasione di questo importante anniversario, il festival rinnova inoltre il proprio impegno solidale a favore della SPA di Monaco, sostenendo l’associazione locale nell’ambito delle iniziative benefiche collegate alla manifestazione.

Informazioni pratiche

Lo spettacolo di Issa Doumbia si terrà martedì 10 marzo 2026 alle ore 20.00 presso l’Auditorium Prince Pierre – Grimaldi Forum Monaco.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 45 euro. È previsto anche un “Pass 5 spettacoli Sérénissimes” al costo di 190 euro, prenotabile presso la biglietteria o telefonicamente.

Per il pubblico è disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro per ogni tranche di 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente le hostess organizzative al numero +377 99 99 30 00 per effettuare la prenotazione e ricevere assistenza dedicata.

Un anniversario importante per una manifestazione che, da vent’anni, fa di Monaco la capitale della risata nel cuore della Riviera.



