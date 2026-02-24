W Club apre in Corso Mombello a Sanremo: cinque giorni di musica, dj locali e Aperol Spritz Party dalle 17

Il cuore della movida sanremese si accende con l’apertura temporanea del W Club, nuovo spazio dedicato ai giovani in Corso Mombello 3, attivo per tutta la settimana del Festival. Un progetto pensato per portare nel centro città un ambiente fresco, contemporaneo e musicale, con un calendario fitto di appuntamenti che unisce dj del territorio, party tematici e momenti di socialità.

Il W Club proporrà cinque serate consecutive, dal 24 al 28 febbraio, tutte con musica dalle 22 alle 2, affidata a una line‑up di dj legati alla scena locale: Lollo Mezz, Lagrek, Kaaron e Demo, protagonisti di set che spaziano tra sonorità urban, elettroniche e pop contemporaneo. L’apertura e la chiusura saranno affidate a due party speciali, pensati per inaugurare e salutare la settimana più intensa dell’anno.

Non solo nightlife: ogni giorno, dalle 17, il locale ospiterà anche l’Aperol Spritz Party, un momento informale e aperto a tutti per vivere il pre‑serata in un’atmosfera rilassata, tra musica, drink e incontri.

Il W Club nasce come spazio temporaneo, ma con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per chi cerca un luogo giovane, dinamico e in linea con le nuove tendenze del divertimento. Durante il Festival, sarà uno dei poli più attivi della città, grazie a un mix di musica, socialità e ritmo che promette di animare le serate sanremesi.

Per informazioni e prenotazioni tavoli è possibile contattare il locale tramite messaggio diretto sui canali social.



