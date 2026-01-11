Occupe-toi d’Amélie! tra teatro e cinema

Mercoledì 28 gennaio alle ore 20.00, il Théâtre Princesse Grace di Monte-Carlo ospita la proiezione di Occupe-toi d’Amélie !, celebre film diretto da Claude Autant-Lara. L’evento si inserisce nel ciclo Théâtre & Cinéma ed è realizzato in partenariato con l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Girato in Francia nel 1949, in bianco e nero, il film è l’adattamento cinematografico della pièce teatrale di Georges Feydeau, maestro indiscusso della farsa francese. La vicenda ruota attorno a Étienne, che mantiene la giovane e affascinante Amélie d’Avranches. Il suo amico Marcel Courbois, amante di una donna sposata — nonché ex protettrice di Amélie — potrà entrare in possesso di un’eredità solo a condizione di essere sposato. Da qui prende forma un matrimonio fittizio, innescando una catena irresistibile di equivoci, travestimenti e situazioni paradossali.

L’adattamento e i dialoghi, firmati da Pierre Bost e Jean Aurenche, riescono a conservare intatta l’energia teatrale del testo originale, trasformandola in un linguaggio cinematografico fluido e brillante, capace di alternare ritmo, eleganza formale e precisione comica.

La critica ha sottolineato la qualità dell’operazione, come evidenziato da Paul Vecchiali, che ne ha lodato la raffinatezza della costruzione narrativa, la sobrietà dei decori, la vivacità della musica di Cloëtec e l’intelligenza dei costumi, capaci di far esplodere la pièce di Feydeau in una successione di risate senza mai attenuarne la portata di critica sociale.

Protagonista del film è Danielle Darrieux nel ruolo di Amélie, affiancata da Jean Desailly, Louise Conte, Julien Carette, Marcelle Arnold, André Bervil, Lucienne Granier, Grégoire Aslan, Colette Ripert e Roland Armontel, in un cast corale di grande precisione e affiatamento.

Con una durata di 1 ora e 32 minuti, senza intervallo, Occupe-toi d’Amélie! rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico del Théâtre Princesse Grace, offrendo l’occasione di riscoprire un classico del cinema francese che unisce leggerezza, rigore formale e uno sguardo ironico e lucido sulla società del suo tempo.