Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle tragiche repressioni in atto in Iran, che sono sotto gli occhi del mondo intero, questa simpatica vignetta.
Una rivoluzione iniziata due anni fa per un velo messo male, che lasciava scoperta una ciocca di capelli, che ha portato l pettine i tanti nodi della repressione degli ayatollah.
Altre notizie | 18 gennaio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Nodi al pettine
