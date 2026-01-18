Scrivere insieme a Breil-sur-Roya

Breil-sur-Roya invita adulti e adolescenti a scoprire il piacere della scrittura condivisa con un appuntamento dedicato alla creatività e all’espressione personale. Martedì 20 gennaio 2026, dalle 18.00 alle 20.00, la Biblioteca di Breil-sur-Roya ospiterà un atelier d’écriture aperto a tutti a partire dagli 11 anni.

L’incontro, gratuito e accessibile, si propone come un vero e proprio momento letterario, pensato per chi desidera mettersi in gioco, dare forma alle proprie idee e lasciar parlare l’immaginazione. Attraverso esercizi guidati e momenti di condivisione, i partecipanti saranno accompagnati nella scrittura e invitati a esplorare il potere delle parole.

“Venez écrire et partager”: lo spirito dell’atelier è racchiuso in questo invito semplice e diretto, che trasforma la biblioteca in uno spazio di incontro, ascolto e creatività. Un’occasione per scrivere insieme, scoprire nuove voci e vivere la letteratura in modo autentico e condiviso.

Per informazioni:

Tel. 04 83 93 98 34

breil-sur-roya.mediatheque06.fr