Bruno Valentin alla guida dell’Agenzia Monegasca per la Sicurezza Digitale

A partire dal 4 febbraio 2026, Bruno Valentin assumerà la direzione dell’Agenzia Monegasca per la Sicurezza Digitale (AMSN), in seguito alla nomina di Frédéric Fautrier a Direttore Generale del Dipartimento dell’Interno, come stabilito dall’Ordonnance Souveraine.

Il Governo monegasco ha voluto rendere omaggio all’azione svolta da Fautrier nell’ambito dell’AMSN fin dalla sua creazione nel 2015, prima come Adjoint e poi come Direttore a partire dal 12 agosto 2021, sottolineando il ruolo cruciale svolto nello sviluppo delle politiche di sicurezza digitale del Principato.

Bruno Valentin, che ha fatto parte dell’AMSN dalla fine del 2016, porta con sé un’esperienza di quasi 28 anni nel campo della lotta alla cybercriminalità e della sicurezza informatica, maturata sia nel settore pubblico che in quello privato. La sua competenza sarà fondamentale per proteggere Monaco dalle minacce digitali, in un contesto in cui la cybercriminalità e gli attacchi informatici riguardano ormai tutti i settori economici e istituzionali.

Con la sua nomina, l’AMSN continua il percorso di rafforzamento della sicurezza dei sistemi informativi, consolidando il Principato di Monaco come Paese all’avanguardia nella tutela digitale.