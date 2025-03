Dal 4 al 6 aprile a Mentone torna la seconda edizione del Salone Internazionale dell'Agrume

Il Salone Internazionale dell'Agrume torna per una seconda edizione dal 4 al 6 aprile 2025 al Palais del'Europe a Menton. Dopo il successo dell'anno scorso, l'evento organizzato dalla Comunità della Riviera francese si impone come il luogo privilegiato che riunisce produttori, trasformatori, esperti e chef rinomati attorno a una passione comune: l'agrume in tutte le sue forme e da tutti gli orizzonti. Il Salone Internazionale dell'Agrume è l'appuntamento imperdibile degli appassionati e dei professionisti dell'agrumicoltura.



Gli agrumi oltre la frontiera



La seconda edizione assume una nuova dimensione e rafforza il suo carattere internazionale con la presenza di rappresentanti delle filiere agrumicole del sud-est asiatico (Thailandia, Indonesia, Vietnam), accanto a quelle del bacino mediterraneo (Francia, Italia, Spagna, Grecia, Croazia). Non c'è da meravigliarsi che l'evento attiri professionisti di tutto il mondo, quando si sa che la produzione mondiale di agrumi è stimata a quasi 158 milioni di tonnellate all'anno, mettendo la Francia al 68o posto con 88.000 tonnellate di produzione[1]. Per quanto riguarda il frutto d'oro locale, il limone di Menton IGP, la sua produzione annuale si avvicina (solo) alle 60 tonnellate.



Il Salone Internazionale dell'Agrume si inserisce anche in un approccio transfrontaliero portato dalla Comunità della Riviera francese attraverso il progetto europeo Interreg VI A Francia-Italia PITER PAYS-SAGES + AIMABLES che mira a valorizzare i paesaggi a vantaggio di un turismo più sostenibile, preservando il patrimonio naturale e culturale da una parte e dall'altra della frontiera. È vero che i versanti costieri lungo il litorale della Riviera dei Fiori e la Riviera francese sono costellati di colori vivaci di agrumi: limoni, arance, mandarini, chinotto, cedri e tante altre varietà da (ri)scoprire sugli stand del salone.

Per tutti i gusti: dai professionisti ai buongustai



Per 3 giorni (1 giorno in più quest'anno), il Salone Internazionale dell'Agrume riunirà una quarantina di espositori che metteranno in evidenza i loro prodotti «trend» o «da degustare» intorno agli agrumi: frutta, marmellate, biscotti, gelati, bevande, prodotti cosmetici, oggetti decorativi, tessili.



Mentre i più giovani potranno approfittare di un laboratorio «cookies» o dello spazio gioco e trucco intorno agli agrumi; i più grandi potranno assistere a laboratori di trapianto di agrumi, produzione di confetture e profumi, e novità quest'anno, di pittura su ceramica o tessuto e creazione di un cocktail a base di agrumi, ovviamente!



Vera e propria fonte di ispirazione e sourcing, il Salone Internazionale dell'Agrume si posiziona come uno spazio di scambi e incontri tra professionisti della filiera. Attorno alle ultime innovazioni e ricerche, gli attori dell'agrumicoltura condivideranno le loro conoscenze e metteranno in discussione il futuro della filiera di fronte alle nuove sfide di produzione sostenibile, qualità, adattamento al cambiamento climatico, prestazioni economiche e ambientali. In programma, networking, tavole rotonde professionali e conferenze tematiche.

Senza dimenticare le tanto attese dimostrazioni di grandi nomi della gastronomia e della mixologia. Al programma, Master class» e "cooking shows" animati da Fabrizio Boca (Chef del Presidente d'Italia al Quirinale), Mark Flanagan (Chef del Re d'Inghilterra), Xavier Rousseau (Capo della squadra di calcio della Francia), Jean-Christophe Michelet (Doppio campione del mondo dei Confettisti), oltre a personalità più locali con Jérôme Rigaud (Ex Chef del Cremlino), Enrico Marmo (Chef del ristorante stellato Balzi Rossi in Italia), Clara Germain (Cheffe à domicile e Cordon d'or 2017), Julien Dugourd, Abdulain Amores, Anaîs Fournier, Dhaker Bejaoui, Luc Gamel, Gilles Brunner o ancora Anna Silvia e Victor Santificetur, Chef pasticcieri mentonesi. Tutti prepareranno davanti ai vostri occhi delle ricette da bere o da gustare con sapori di agrumi.

Con le presenze annunciate di Mauro Colagreco, Chef triplamente stellato del Mirazur a Menton e di Christian Garcia, ex Chef del Principe Alberto II di Monaco, il 2o Salone Internazionale dell'Agrume si annuncia alto in colore e sapori. Come nel 2024, l'evento è sponsorizzato da Guillaume Gomez, ambasciatore per la gastronomia francese ed ex chef dell'Eliseo.

Appuntamento il 4,5,6 aprile 2025 al Palais del'Europe di Mentone (06500), 8 avenue Boyer. Ingresso: 3€ - Pacchetto 3j: 6€ (Gratis -12ans) - Workshop: 20€. Programma e biglietteria: salon-international-agrume.com