Monaco Art Week 2026 (Foto)

Sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, Monaco Art Week tornerà dal 27 aprile al 1° maggio 2026 per la sua ottava edizione. L’evento ritorna al consueto calendario primaverile e, come da tradizione, si svolgerà in concomitanza con la fiera Art Monte-Carlo, offrendo al pubblico una settimana interamente dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Nata nel 2018 dalla volontà di unire le istituzioni culturali monegasche e valorizzare la scena artistica del Principato, Monaco Art Week propone un percorso artistico diffuso su diversi quartieri simbolo della città, tra Condamine, Monte-Carlo e Larvotto. Questo format permette di esplorare il panorama culturale monegasco in maniera accessibile, completando un’offerta culturale già particolarmente densa in questo periodo dell’anno.

A promuovere la manifestazione sono gallerie, case d’asta e attori impegnati nel mondo dell’arte, con un programma ricco di mostre, conferenze e incontri con gli artisti. Le opere esposte spaziano dalla scultura e pittura alla gioielleria di alta gamma, offrendo una panoramica che abbraccia arte antica, moderna e contemporanea.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione dei seguenti protagonisti, distribuiti nei diversi quartieri del Principato: Artcurial; Christie’s; collect|mc; HOFA; Hôtel des Ventes de Monte-Carlo; Kamil Art Gallery; Elisabeth Lillo-Renner; Moretti Fine Art; NM Contemporary; Opera Gallery; Almine Rech; Galerie Adriano Ribolzi; Sotheby’s; M.F. Toninelli Art Moderne.

Monaco Art Week gode del rinnovato supporto dei principali sponsor, EFG Bank (Monaco) e Moravia Yachting, oltre al partner storico SMT – Société Monégasque de Transports, e vede quest’anno l’ingresso di Aston Martin tra i sostenitori dell’iniziativa.

La manifestazione si conferma così un terreno di sinergie e scambi, con un programma ampio e articolato che favorisce la partecipazione del pubblico e stimola il dibattito contemporaneo, consolidando Monaco come un punto di riferimento per l’arte internazionale durante la primavera monegasca.



https://www.monaco-artweek.com/

Instagram @monacoartweek

