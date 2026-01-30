Il Museo Oceanografico di Monaco assume: 17 posizioni aperte

Il Musée océanographique di Monaco apre le porte ai candidati e lancia una nuova campagna di assunzioni. In vista dell’alta stagione estiva, l’Istituto Oceanografico organizza una giornata ufficiale di reclutamento mercoledì 11 febbraio 2026, con 17 posti di lavoro disponibili a partire dal mese di marzo.

Le opportunità riguardano contratti stagionali e incarichi come personale vacatario, all’interno di diversi servizi chiave del Museo: Accoglienza, Cassa, Boutique ed Educazione & Animazioni. Un’occasione concreta per entrare a far parte di una delle istituzioni culturali e scientifiche più prestigiose del Principato.

Durante la giornata di selezione, i responsabili dei servizi coinvolti incontreranno i candidati in colloqui individuali, riservati esclusivamente a coloro che si saranno registrati in anticipo online. Le selezioni si svolgeranno direttamente all’interno del Museo Oceanografico, permettendo ai partecipanti di immergersi fin da subito nell’ambiente di lavoro e di conoscere da vicino le attività, le missioni e le responsabilità dei diversi ruoli proposti.

Al centro del processo di selezione c’è la dimensione umana: questi incontri sono pensati come un momento di scambio diretto, volto a favorire una comprensione immediata dei mestieri del Museo e a creare un primo contatto autentico tra candidati e équipe operative.

Informazioni pratiche

La registrazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata dal 26 gennaio all’8 febbraio 2026 sul sito ufficiale:

https://www.oceano.org/rejoigneznous/

I candidati dovranno compilare un questionario online, allegando CV e lettera di motivazione, e scegliere una fascia oraria per il colloquio, disponibile tra le 10.00 e le 16.00.

Solo i candidati regolarmente iscritti online potranno accedere alla Sala Conferenze del Museo il giorno della selezione. La presenza il mercoledì 11 febbraio 2026 è obbligatoria, secondo l’orario precedentemente selezionato.

Un’occasione da cogliere per chi vuole intraprendere un’esperienza professionale stimolante all’interno di una delle istituzioni più rappresentative della cultura scientifica e marina del Principato di Monaco.

https://www.oceano.org/

