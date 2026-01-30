“Parlons Sciences”: la scienza a portata di tutti alla Médiathèque Caroline

Il Principato di Monaco, attraverso la Commissione nazionale monegasca per l’UNESCO e la Médiathèque Caroline, in collaborazione con l’associazione Sciences pour Tous 06, annuncia il lancio del nuovo ciclo di conferenze “Parlons Sciences”, pensato per avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza.

In un’epoca caratterizzata da sfide tecnologiche, ambientali e sociali, conoscere la scienza non è più un privilegio riservato agli esperti: essa influenza quotidianamente le nostre scelte e le soluzioni di domani. Questo ciclo di conferenze vuole abbattere le barriere della complessità scientifica, offrendo uno spazio di incontro e dialogo tra ricercatori, docenti universitari e cittadini curiosi.

Programma e contenuti

Ogni incontro, gratuito e aperto a tutti, propone temi diversi: dall’intelligenza artificiale alla transizione ecologica, dalla salute all’astronomia fino alle scienze umane. Le conferenze sono strutturate in modo da stimolare domande e dibattiti, rendendo la scienza accessibile e coinvolgente.

Il ciclo rappresenta anche un impegno concreto per la cultura scientifica, promuovendo curiosità, spirito critico e innovazione. È rivolto a studenti, professionisti, famiglie e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il mondo che li circonda.

Luogo e modalità

Auditorium della Médiathèque Caroline, 5 promenade Honoré II, Monaco

Date: il primo martedì di ogni mese, ore 18:30

Ingresso: gratuito, fino a esaurimento posti

Contatti: +377 93 15 29 40 | mediatheque@mairie.mc

Programma del primo semestre 2026:

Martedì 3 febbraio 2026, 18:30 – Astrofisica

Dr Olivier Minazzoli, Coordinatore del Bureau des Affaires Spatiales di Monaco

“I misteri dei buchi neri”

Martedì 7 aprile 2026, 18:30 – Matematica

Dr Frédéric Havet, CNRS, Laboratorio I3S, Sophia Antipolis

“Gli algoritmi sono ovunque. Ma dove?”

In collaborazione con Terra Numerica e Sciences pour Tous 06

Martedì 5 maggio 2026, 18:30 – Geografia

Prof. Jean-Pierre Lozato-Giotart, Università Paris III Sorbonne

“La Costa Azzurra: una destinazione emblematicamente sostenibile?”

In collaborazione con Sciences pour Tous 06

Martedì 9 giugno 2026, 18:30 – Biologia e Medicina

Dr Mounia Chami, INSERM, IPMC, Università Côte d’Azur

“Comprendere l’invecchiamento normale e patologico del nostro cervello”

In collaborazione con Sciences pour Tous 06

Come sottolinea la Commissione nazionale monegasca per l’UNESCO: “La scienza è un’avventura collettiva. Questo ciclo invita tutti a diventare protagonisti, porre domande e meravigliarsi delle scoperte che plasmano il nostro futuro”.

La Médiathèque Caroline, situata nel cuore della città e accessibile gratuitamente, conferma il suo ruolo di luogo di cultura, apprendimento e incontro intergenerazionale, offrendo spazi moderni e luminosi per stimolare la conoscenza e la creatività.

Con “Parlons Sciences”, Monaco rafforza così la sua offerta culturale e scientifica, aprendo le porte della ricerca a cittadini di tutte le età e interessi.



