“L’humeur du Padre” di gennaio 2026: le buone risoluzioni del Padre biker

È disponibile dal 20 gennaio 2026 il nuovo episodio di “L’humeur du Padre”, la popolare rubrica mensile del Diocèse de Monaco, che con umorismo e leggerezza affronta temi di attualità, fede e vita quotidiana.

L’episodio di gennaio, intitolato “Les bonnes résolutions de janvier du Padre biker!” (Le buone risoluzioni di gennaio del Padre biker!), prende spunto dalle tradizionali promesse di inizio anno per offrire uno sguardo originale e divertente sulle buone abitudini da coltivare, tra fede, impegno personale e senso della comunità.

Con tono ironico ma riflessivo, il Padre Biker invita il pubblico a considerare le proprie risoluzioni non solo come intenti simbolici, ma come strumenti concreti per migliorare la vita quotidiana, rafforzare i legami comunitari e approfondire la propria dimensione spirituale.

“L’humeur du Padre” continua a proporre contenuti che uniscono leggerezza e riflessione, raggiungendo sia credenti sia non credenti con un linguaggio diretto e accessibile. Ogni episodio è concepito per stimolare il pensiero e la conversazione, rendendo la fede parte della quotidianità in chiave moderna e coinvolgente.

L’episodio di gennaio è disponibile sul sito ufficiale del Diocèse de Monaco e può essere seguito direttamente dagli utenti interessati. qui:

https://diocese.mc/actualite/lhumeur-du-padre-janvier-2026