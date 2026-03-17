Solennité de l’Annonciation: Santa Messa alla Chapelle de l’Annonciade a Monaco

Il Principato di Monaco si prepara a celebrare la Solennité de l’Annonciation, una delle festività più significative del calendario liturgico cristiano, con una Santa Messa alla Chapelle de l’Annonciade. La celebrazione, prevista per il 25 marzo, rappresenta un momento di raccoglimento spirituale e di preghiera per la comunità cattolica locale.

La Solennità dell’Annunciazione ricorda l’episodio narrato nel Vangelo secondo Luca in cui l’Arcangelo Gabriele annuncia alla Vergine Maria che diventerà madre di Gesù Cristo. Questo evento segna, secondo la tradizione cristiana, l’inizio del mistero dell’Incarnazione, quando il Figlio di Dio prende forma nel grembo di Maria. La data del 25 marzo è stata scelta simbolicamente nove mesi prima della celebrazione del Natale.

La Chapelle de l’Annonciade, luogo di culto dedicato proprio a questo momento fondamentale della fede cristiana, accoglie ogni anno i fedeli che desiderano partecipare alla liturgia. Durante la celebrazione vengono proclamati i brani evangelici legati all’Annunciazione, accompagnati da momenti di preghiera e riflessione sul significato spirituale di questo evento.

Nel calendario della Chiesa cattolica, l’Annunciazione è classificata come solennità, il grado più alto delle celebrazioni liturgiche, riservato agli eventi centrali della fede. Questa ricorrenza è celebrata non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche da altre tradizioni cristiane, tra cui le Chiese ortodosse, anglicane e luterane.

La Solennité de l’Annonciation rappresenta quindi un appuntamento importante per la vita religiosa del Principato, invitando i fedeli a riflettere sul significato della risposta di Maria all’annuncio divino e sul mistero dell’Incarnazione, considerato uno dei pilastri della fede cristiana.