Febbraio effervescente per la Mediateca di Monaco: tutti gli appuntamenti

La Mediateca di Monaco, luogo culturale imprescindibile del Principato, propone una varietà di eventi adatti a tutti i tipi di pubblico. Conferenze, proiezioni di film seguite da dibattiti, incontri con autori e artisti, oltre a concerti e workshop letterari sono programmati presso la Biblioteca Louis Notari e la Videoteca-Sonoteca José Notari. Per i bambini, la Biblioteca Principessa Carolina Ludothèque organizza laboratori creativi e divertenti, e altre attività stimolanti.

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili. Il programma completo è disponibile su www.mediatheque.mc.

BIBLIOTECA LOUIS NOTARI

Conferenza Giovedì 6 febbraio alle 12.15 - «Verso un'agricoltura sostenibile: l'interesse delle leguminose» di Renaud Brouqisse. (Accesso libero e gratuito)

Giochi e Manga - «Manga Blabla» Mercoledì 19 febbraio dalle 14 alle 16:30: L'appuntamento per parlare di Manga, Manwha, webtoons e animati ma anche per giocare in tutta usabilità! (Gratis a partire dai 10 anni. Gratuito - su iscrizione al +377 93 15 22 72 o mediatheque.mc)

Cinema popcorn famiglia Venerdì 21 febbraio alle ore 18.00 - Proiezione del film «Le tableau» di Jean-François Laguionie (2011), presentato da Jean-Paul Commin. (I bambini a partire dai 6 anni accompagnati da un adulto. Accesso libero e gratuito) ù

VIDEOTECA-SONOTECA JOSÉ NOTARI

Picnic Music Live - «Hot Coffee Jazz Trio» Martedì 25 febbraio alle 12:15 - Un trio composto da due chitarristi acustici e un bassista, Jazz Hot Coffee si esibisce regolarmente sui palcoscenici della regione. Stile Jazz, Jazz Manouche, Pop e canzoni francesi. (Accesso libero e gratuito)

BIBLIOTECA PRINCESSE CAROLINE - LUDOTECA

Serata Giochi - «Combatti le generazioni» Venerdì 7 febbraio alle 19:00 - Torneo di videogiochi per adulti VS bambini a partire dagli 8 anni.

(Gratuito - su iscrizione al +377 93 15 22 72 o mediatheque.mc)

Workshop - «Creazione di un libro oggetto sull'inverno» Lunedì 10 febbraio dalle 14 alle 16.30 - Realizzazione di un libro-oggetto. «Un po' di metodo, molta immaginazione e un pizzico di know-how sono gli ingredienti di questo incontro». (A partire dai 6 anni. Gratuito su iscrizione al +377 93 15 22 72 o mediatheque.mc)

Workshop di creazione del fumetto Da giovedì 13 a venerdì 14 febbraio dalle 14h alle 16h - Un laboratorio per scoprire i segreti del fumetto, dalla scrittura della sceneggiatura ai disegni passando per la colorazione. (Iscrizione obbligatoria su 2 giorni, a partire da 8 anni. Gratuita su iscrizione al +377 93 15 22 72 o

mediatheque.mc)

Laboratorio creativo - «Poesie su ciottoli» nell'ambito della «Primavera dei poeti» Martedì 18 febbraio dalle 14 alle 16 (A partire dai 6 anni. Gratuito su iscrizione al +377 93 15 22 72 o mediatheque.mc) Pomeriggio «Giochi di carte» - Giovedì 20 febbraio dalle 14 alle 16 - Il rami, la belote, il tarot, il pouilleux, La battaglia, il presidente e molti altri saranno in programma questo pomeriggio. (Gratuito senza registrazione)

Laboratorio genitori-bambini - «Maschera» Mercoledì 26 febbraio dalle 15 alle 16 - «Una bella maschera da realizzare con 4 mani e un po' di fantasia.» (A partire dai 3 anni. Gratuito senza iscrizione)

Appuntamento dei bambini

«Piccole mani, grandi parole: laboratorio di lingua dei segni» Martedì 25 febbraio dalle 10 alle 11 - Scoperta della lingua dei segni.

(Da 0 a 3 anni. Gratuito su iscrizione al +377 93 15 22 72 o mediatheque.mc)