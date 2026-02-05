92ª Fête du Citron® di Mentone: visite guidate e degustazioni alla brasserie La Mentounasc

Le visite si terranno durante il periodo del festival, nei seguenti giorni:
Lunedì 2 febbraio 2026 – 11:00–12:00
Lunedì 9 febbraio 2026 – 11:00–12:00
Lunedì 2 marzo 2026 – 11:00–12:00
Lunedì 9 marzo 2026 – 11:00–12:00
Luogo: La Mentounasc – Brasserie Artisanale, 13 Route de Sospel, 06500 Mentone, Francia.
Durante la visita, i partecipanti potranno scoprire il mondo della birrificazione artigianale, conoscere i processi di produzione e degustare diverse birre della gamma La Mentounasc.
Prezzo: 10 € a persona
Gratis per i minori di 18 anni
Età minima per la degustazione: 18 anni
Questa esperienza offre un’opportunità unica per avvicinarsi alla tradizione brassicola locale e vivere un momento originale e coinvolgente nell’ambito della Fête du Citron®.
Per informazioni e prenotazioni: 08 92 43 88 88
Sito ufficiale: https://www.fete-du-citron.com/