Eventi | 05 febbraio 2026, 18:00

92ª Fête du Citron® di Mentone: visite guidate e degustazioni alla brasserie La Mentounasc

Nell’ambito della 92ª Fête du Citron®, il celebre Festival del Limone di Mentone, il pubblico è invitato a partecipare alle visite guidate con degustazione presso la brasserie artigianale La Mentounasc.

La Mentounasc: visite guidate e degustazioni alla brasserie ©La Mentounasc

Le visite si terranno durante il periodo del festival, nei seguenti giorni:

Lunedì 2 febbraio 2026 – 11:00–12:00

Lunedì 9 febbraio 2026 – 11:00–12:00

Lunedì 2 marzo 2026 – 11:00–12:00

Lunedì 9 marzo 2026 – 11:00–12:00

Luogo: La Mentounasc – Brasserie Artisanale, 13 Route de Sospel, 06500 Mentone, Francia.

Durante la visita, i partecipanti potranno scoprire il mondo della birrificazione artigianale, conoscere i processi di produzione e degustare diverse birre della gamma La Mentounasc.

Prezzo: 10 € a persona

Gratis per i minori di 18 anni

Età minima per la degustazione: 18 anni

Questa esperienza offre un’opportunità unica per avvicinarsi alla tradizione brassicola locale e vivere un momento originale e coinvolgente nell’ambito della Fête du Citron®.

Per informazioni e prenotazioni: 08 92 43 88 88


Sito ufficiale: https://www.fete-du-citron.com/
 

Redazione

