Festival Printemps des Arts 2026: Gesualdo e Monteverdi in concerto a Monaco (Foto)

La serata sarà preceduta, alle 18:30, da una conferenza nella Salle Penzo della stessa chiesa, a cura della musicologa Anne Ibos-Augé, dal titolo: “Il madrigale: poesia e musica all’età dell’Umanesimo… e oltre”. L’incontro offrirà un approfondimento storico e musicologico sulle origini e l’evoluzione del madrigale, un genere musicale che, parallelamente alla nascita dell’opera nel XVII secolo in Italia, ha conosciuto un’espansione significativa e una straordinaria varietà espressiva.

Il concerto vedrà protagonisti La Venexiana, specializzata in musiche rinascimentali e barocche, e il Duo XAMP, duo di fisarmoniche microtonali, in un programma che alterna capolavori di Carlo Gesualdo e Claudio Monteverdi a composizioni contemporanee di Toshio Hosokawa, Théo Mérigeau e Victor Ibarra.

Il repertorio proposto comprende, tra gli altri, i Quarto, Quinto, Sesto, Settimo e Ottavo Libri di madrigali di Gesualdo e Monteverdi, interpretati con intensità e cura filologica, e composizioni moderne che intrecciano sonorità barocche con tradizioni musicali giapponesi e balinesi.

La Venexiana sarà composta da:

Emanuela Galli, soprano

Monica Piccinini, soprano

Isabella Di Pietro, alto

Roberto Rilievi, tenore

Massimo Lombardi, tenore

Matteo Bellotto, basso

Dario Carpanese, clavicembalo

Gabriele Palomba, tiorba e direzione artistica

Il Duo XAMP, formato da Fanny Vicens e Jean-Etienne Sotty, proporrà un viaggio musicale tra innovazione e tradizione, creando un dialogo inedito tra passato e contemporaneo.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale: https://www.printempsdesarts.mc/ e

https://www.academierainier3.mc/en





