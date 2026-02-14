S.A.S. il Principe Alberto II e Mutaz Barshim ufficializzano la prima edizione del Monaco Athletics Festival

S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente della Federazione Monegasca di Atletica Leggera, e Mutaz Barshim, triple campione del mondo e campione olimpico di salto in alto, hanno ufficializzato la creazione di un nuovo evento di atletica in Principato: il Monaco Athletics Festival.

Dal 2024, il campione qatariota sviluppa un evento dedicato alla sua specialità, riunendo i migliori saltatori in alto del mondo in una competizione organizzata a Doha. Chiamato What Gravity Challenge, un nome ispirato alla sua tecnica di salto spettacolare che dà un’impressione di leggerezza, l’evento nasce con l’ambizione di offrire maggiore visibilità al salto in alto, avvicinando allo stesso tempo il pubblico agli atleti.

A seguito del successo della prima edizione, Mutaz Barshim ha deciso di sviluppare il concetto in una serie mondiale a partire dal 2025. Strutturata sotto forma di lega, la serie include destinazioni iconiche e storiche dello sport e del salto in alto, permettendo agli atleti di accumulare punti lungo tutta la stagione.

È in occasione di una tappa europea che l’incontro con la Federazione Monegasca di Atletica Leggera ha dato vita al progetto di una tappa monegasca a partire dal 2026. Forte della sua esperienza nell’organizzazione di gare fuori stadio – in particolare con l’export delle discipline del Meeting Herculis EBS sul Port Hercule nel 2018 e 2019 – la FMA ha voluto proseguire lo sviluppo di competizioni urbane, offrendo un contesto eccezionale sia agli atleti sia agli spettatori.

Da questa convergenza di visioni nasce il Monaco Athletics Festival, che arricchirà a partire dal 2026 il calendario sportivo monegasco. Con il sostegno del Governo Principe e del Comune di Monaco, la prima edizione si terrà il 5 agosto 2026 alle ore 18:00 sul Quai Albert Ier.

Mutaz Barshim, Fondatore del What Gravity Tour:

"Monaco incarna l’eccellenza, l’eredità e il prestigio sportivo mondiale. Il lancio del Monaco Athletics Festival e la sua integrazione nel What Gravity Tour rappresentano un passo importante nella nostra visione di creare una piattaforma veramente internazionale dedicata al salto in alto. Il nostro obiettivo è valorizzare la disciplina, avvicinarla al grande pubblico e offrire agli atleti l’opportunità di competere in alcuni dei luoghi più emblematici del mondo."

Rodolphe Berlin, Vicepresidente della Federazione Monegasca di Atletica Leggera:

"Siamo molto felici di associarci a Mutaz, grande campione dotato di una visione particolarmente chiara del suo sport e del suo sviluppo. Il suo progetto si inserisce pienamente nelle ambizioni della nostra Federazione e nella nostra volontà di creare nuovi legami tra il pubblico e l’atletica di altissimo livello. Speriamo di inserire stabilmente questo evento nel calendario monegasco e, dato che il salto in alto è una disciplina particolarmente spettacolare, fare del Monaco Athletics Festival una bella celebrazione popolare del nostro sport."



