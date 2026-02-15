«DESSINE-MOI UN JARDIN»: Concorso di creazione di aiuole fiorite

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’estetica urbana e favorire un ambiente più attraente per i cittadini, coinvolgendoli attivamente in questo progetto.

Il concorso, aperto a tutti e soggetto a iscrizione fino a esaurimento dei posti disponibili, si rivolge sia ai principianti sia ai giardinieri esperti residenti a Monaco.

Il 28 marzo 2026, i partecipanti potranno allestire un’aiuola fiorita già predisposta in loco. Saranno guidati da un membro del team della Direzione della Pianificazione Urbana (DAU), che fornirà loro le piante e gli strumenti necessari alla realizzazione della propria creazione.

Per questa edizione, il tema è « Colori primari ». I partecipanti saranno invitati a comporre liberamente la loro aiuola utilizzando i colori blu, giallo e rosso.

I partecipanti si occuperanno personalmente della manutenzione della loro aiuola fino alla premiazione, potendo così osservare l’evoluzione della loro opera nel corso delle settimane, insieme ai cittadini e ai visitatori del Principato che potranno godere di questo abbellimento degli spazi verdi della città.

A giugno, una cerimonia di premiazione riconoscerà la creatività dei partecipanti e il loro impegno per un contesto urbano più piacevole e sostenibile.

Il progetto si inserisce nell’ambito della politica « Rinaturalizzare la città » promossa dal Governo Principesco di Monaco e realizzata dalla Direzione della Pianificazione Urbana.

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 febbraio 2026, compilando il modulo online disponibile su: https://culture.mc/

oppure ritirando il modulo presso la Direzione Affari Culturali (4, boulevard des Moulins – 98000 Monaco).