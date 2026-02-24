Cambio di data per “Dessine-moi un jardin”: a marzo 2026 a Monaco il concorso di creazione di aiuole fiorite

Cambio di data per la seconda edizione del concorso di creazione di aiuole fiorite “Dessine-moi un jardin”, promosso dalla Direzione degli Affari Culturali e dalla Direction de l’Aménagement Urbain (DAU). L’iniziativa prenderà ufficialmente il via il 29 marzo, invece del 28 marzo.

Il concorso si inserisce nel quadro della politica “Renaturer la ville”, avviata dal Governo del Principato e attuata dalla DAU, con l’obiettivo di migliorare l’estetica urbana e rendere la città sempre più attrattiva, coinvolgendo direttamente i residenti nella valorizzazione degli spazi verdi.

Aperto a tutti i residenti a Monaco, su iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili, il concorso si rivolge sia ai principianti sia ai giardinieri esperti, uniti dalla volontà di contribuire attivamente all’abbellimento della città.

Tema 2026: “Colori primari”

Per questa edizione il tema scelto è “Colori primari”. I partecipanti saranno invitati a comporre liberamente il proprio massiccio fiorito utilizzando esclusivamente le tonalità blu, giallo e rosso, dando spazio alla creatività personale.

Il 29 marzo 2026, ciascun concorrente potrà allestire un’aiuola precedentemente installata. Durante la realizzazione, sarà affiancato da un membro del team della DAU, che metterà a disposizione piante e strumenti necessari per la creazione.

Una volta completata, ogni aiuola dovrà essere curata direttamente dal partecipante fino alla cerimonia di premiazione. Nel corso delle settimane, residenti e visitatori del Principato potranno seguire l’evoluzione delle composizioni floreali, contribuendo così a un progressivo abbellimento degli spazi verdi cittadini.

Premiazione a giugno

La premiazione si terrà nel mese di giugno 2026 e ricompenserà la creatività e l’impegno dei partecipanti nel promuovere un ambiente urbano più piacevole e sostenibile.

Iscrizioni entro il 27 febbraio 2026

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 febbraio 2026.

È possibile compilare il modulo online sul sito https://culture.mc/ oppure ritirare il modulo cartaceo presso la Direzione degli Affari Culturali, 4 boulevard des Moulins – 98000 Monaco.

Per informazioni: Direction des Affaires Culturelles- infodac@gouv.mc

