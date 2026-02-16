Artigianato d’eccellenza sotto i riflettori: ad Antibes torna la fiera che unisce tradizione e design contemporaneo

Ad aprile la città di Antibes si prepara a diventare il centro della creatività artigianale europea.

Dall’11 al 20 aprile torna infatti Antibes Art Fair, storica manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea, che per la sua 54ª edizione accende i riflettori anche sui mestieri d’arte attraverso lo spazio Antibes Design e Métiers d’Art.



All’interno di un’area di oltre 1.000 metri quadrati, sulla Esplanade du Pré des Pêcheurs, circa 80 artigiani provenienti da tutta la Francia presenteranno lavorazioni d’eccellenza, offrendo al pubblico un viaggio tra tecniche tradizionali e sperimentazione contemporanea.





Un’immersione nel cuore della creazione artigianale

L’evento è pensato come un’esperienza immersiva nel mondo della creazione manuale.

Legno scolpito, vetro soffiato, metalli lavorati, fibre tessute e ceramiche modellate raccontano storie di pazienza, precisione e passione, trasformando la materia in linguaggio artistico.



Più che una semplice esposizione, la fiera punta sull’incontro diretto tra pubblico e artigiani.

Visitatori e curiosi potranno osservare gesti, tecniche e processi creativi, comprendendo il valore reale del fatto a mano e della produzione locale, sempre più centrale nel panorama contemporaneo.





Mediterraneo protagonista: la Spagna ospite d’onore

Questa edizione guarda al Mediterraneo e accoglie come ospite d’onore la Spagna. Protagonista sarà SACo, realtà di riferimento per l’artigianato contemporaneo spagnolo, che riunisce artigiani, designer e imprese nel segno di eccellenza e innovazione.



Otto artigiani spagnoli presenteranno le proprie specializzazioni: tessuti realizzati con materiali pregiati, rivestimenti decorativi in paglia di segale, galuchat, pergamena e seta, lavorazioni di fibre vegetali, ceramiche artistiche, arte piumaria reinterpretata e gioielli contemporanei ispirati alla tradizione.



Un evento aperto a tutti

La manifestazione si rivolge a un pubblico ampio: appassionati d’arte, professionisti del design, amanti della decorazione e semplici visitatori in cerca di un’esperienza autentica e stimolante.



Informazioni pratiche

Date: dall’11 al 20 aprile

Orari: dalle 11:00 alle 19:00

Luogo: Esplanade Pré des Pêcheurs, Antibes

Biglietti

Intero: 14 €

Ridotto: 7 € (under 18 e studenti)

Gratuito: persone con mobilità ridotta e accompagnatore

Parcheggi

Pré des Pêcheurs e Port Vauban





