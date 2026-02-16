Scopriamo insieme… l’olivo millenario!

L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio 2026, dalle 14:00 alle 16:00, con partenza dal Lavoir, Avenue Poincaré, 06190 Roquebrune-Cap-Martin. La visita è aperta a tutti a partire dai 6 anni: 22 € il biglietto intero, 16 € il ridotto per ragazzi dai 7 ai 17 anni. Per prenotazioni e informazioni, chiamare 08 92 43 88 8 (servizio 0,15 €/min + prezzo chiamata).

Accompagnati da una guida narratrice, i partecipanti esploreranno il vecchio borgo medievale, le sue stradine pittoresche e il Castello Grimaldi, immergendosi nelle leggende locali e nella storia dei Roquebrunois. Personaggi in costume animeranno il percorso, rendendo la visita divertente e coinvolgente per tutta la famiglia.

Informazioni pratiche

La visita non è accessibile a persone con mobilità ridotta, molte scale lungo il percorso.

Scarpe comode consigliate.

Parcheggio disponibile alla base del villaggio o tramite linea ZEST n°24 dalla stazione degli autobus di Mentone (consultare gli orari).

Il biglietto include l’ingresso al castello.

La visita è sospesa in caso di maltempo.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di scoprire Roquebrune-Cap-Martin in un percorso guidato pieno di sorprese e curiosità!