Thierry Amadi all’Académie Rainier III: incontro con il Primo Violoncello dell’Orchestre Philharmonique

Giovedì 12 febbraio, l’Académie Rainier III ha accolto Thierry Amadi, ex allievo dell’istituto e oggi Primo Violoncello dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, per un incontro speciale con studenti, insegnanti e dirigenti. La visita si è svolta alla presenza del Sindaco Georges Marsan, di Karyn Ardisson Salopek, Assessore alla Cultura e delegata all’Académie, e di Jade Sapolin, Direttrice dell’Académie.

Durante l’incontro, Thierry Amadi ha raccontato il suo percorso musicale, dai primi studi all’Académie fino alla carriera professionale nell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, evidenziando come la formazione artistica sia stata fondamentale nel costruire un percorso di eccellenza.

La visita ha incluso una presentazione della lutherie dell’Académie, curata dal liutaio Roberto Masini, mostrando le competenze artigianali essenziali per il mondo della musica. Thierry Amadi ha poi regalato ai presenti un momento musicale unico, eseguendo la Suite per violoncello n. 1 di Johann Sebastian Bach, confermando la sua maestria e lasciando un ricordo indelebile nei partecipanti.

Nato a Nizza in una famiglia di musicisti, Thierry Amadi ha iniziato la sua formazione musicale presso il Conservatorio di Nizza, per poi proseguire all’Académie Rainier III. Entrato a far parte dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nel 2001, all’età di soli 24 anni, siede da allora al primo pupitre dei violoncellisti.