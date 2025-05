Scopri cosa succede davvero nel tuo comune: il portale che racconta l’ecologia sotto casa

Energia, acqua, habitat, trasporti: come sta cambiando il territorio in cui si vive?

Ora lo si può scoprire facilmente grazie a un nuovo portale online pensato per offrire informazioni localizzate sull’amministrazione del territorio e la transizione ecologica nella tua stessa città.



Il sito si chiama “Vos Questions Aménagement du territoire & Transition écologique” ed è stato lanciato congiuntamente dal Ministero dell’Aménagement du territoire e della Decentralizzazione e dal Ministero della Transizione ecologica, della Biodiversità, della Foresta, del Mare e della Pesca in Francia.



Un’iniziativa pensata per rendere più trasparente e accessibile l’enorme mole di dati pubblici relativi alle politiche ambientali e territoriali, ora raccolti in un unico punto.





Cosa offre questo nuovo servizio

L’utilizzo è semplice: basta inserire il nome del proprio comune per accedere a una pagina personalizzata con notizie locali e informazioni pratiche.

Gli argomenti trattati spaziano dall’urbanistica al clima, dall’energia alla qualità dell’aria, fino alla partecipazione dei cittadini ai progetti locali.



Tra le informazioni disponibili

Stato delle restrizioni idriche e tariffe di acqua e fognatura;

Regole e incentivi per ristrutturare casa o affrontare situazioni di disagio abitativo (come presenza di muffa o insetti infestanti);

Dati su accessibilità per le persone disabili, specie naturali presenti, o livelli di inquinamento atmosferico.