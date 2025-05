Il Festival del Libro per l’Infanzia torna a Beausoleil

Sabato 7 giugno 2025, dalle 10:00 alle 18:00, la città di Beausoleil accoglierà la 14ª edizione del Festival del Libro per l’Infanzia, un evento gratuito e aperto a tutti, sul tema suggestivo de “La Maison des Histoires”.

Organizzato nella Place de la Libération e presso il Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques, il festival offrirà una giornata ricca di incontri, spettacoli e attività creative dedicate alla lettura e all’immaginazione.

Un programma variegato per tutti

Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a incontri con autori e illustratori, assistere a spettacoli per giovani, esplorare mostre interattive, cimentarsi negli atelier creativi LEGO® e godere di letture, animazioni e giochi.

Tra gli autori e illustratori ospiti ci saranno nomi di spicco come Agathe Demois & Vincent Godeau, creatori di Cache-Cache Ville, Clémentine Sourdais, esperta di libri pop-up, e Léa Decan, autrice premiata di Où va le chat?.

Esposizione interattiva e spettacolo teatrale

Da non perdere l’originale mostra “Cache-Cache Ville”, un viaggio ludico e poetico tra i dettagli nascosti delle città, da esplorare con una lente magica. Aperta dal 5 al 28 giugno presso il Centre Culturel, verrà inaugurata il 5 giugno alle 18:00, alla presenza degli artisti.

Il 7 giugno alle 16:00, al Théâtre Michel Daner, la Compagnie du Théâtre des Mots presenterà L’Atelier d’Okilélé, spettacolo ispirato al famoso libro di Claude Ponti. Un’avventura emozionante sul valore della diversità e della resilienza, accessibile su prenotazione (04 93 78 87 00 – culturel@villedebeausoleil.fr).

Animazioni e attività per tutta la giornata

Per tutta la giornata, la Place de la Libération ospiterà stand, letture e attività per famiglie. Tra gli appuntamenti speciali:

Atelier LEGO® per bambini alle 10:00, 13:30 e 15:00 (su prenotazione: ludotheque@villedebeausoleil.fr)

Lettura di poesie a cura dei giovani studenti alle 11:30

Premiazione dei concorsi “Lettura a voce alta” e “Affiches coup de cœur”

Restituzione musicale della Batucada da parte delle scuole alle 15:30

Un festival costruito con le scuole

Nei giorni precedenti, gli studenti di Beausoleil hanno partecipato a concorsi di lettura e creazione di locandine, oltre a incontri con gli autori ospiti il 5 e 6 giugno, coinvolgendo 900 studenti in laboratori creativi.

Grazie al sostegno della DRAC, del Dipartimento delle Alpi Marittime, dell’Éducation Nationale, della Librairie Jean Jaurès, delle scuole e dei servizi comunali, il Festival del Libro per l’Infanzia continua a essere un appuntamento imperdibile per celebrare la magia della lettura e della creatività. Una giornata per sognare, imparare e divertirsi con i libri!