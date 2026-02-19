Le grandi preghiere cristiane: a Monaco le Conferenze di Quaresima con i domenicani

Il tempo di Quaresima si apre nel Principato con un percorso di riflessione e spiritualità: tornano le tradizionali “conferenze di carême”, promosse dal Diocèse de Monaco in collaborazione con la Province dominicaine de Toulouse.
Gli incontri si terranno ogni venerdì di Quaresima, dalle 12:15 alle 13:00, presso la Cathédrale de Monaco, offrendo una pausa di meditazione nel cuore della giornata.
Un percorso sulle grandi preghiere cristiane
Il tema scelto per il 2026 è “Le grandi preghiere cristiane”, approfondito attraverso sei appuntamenti guidati da religiosi domenicani:
Venerdì 20 febbraio – La preghiera e le preghiere – fr. Vincent-Thomas Rist, o.p.
Venerdì 27 febbraio – Il Pater noster – fr. Paul-Dominique de Malet, o.p.
Venerdì 6 marzo – Il Credo – fr. Sylvain Detoc, o.p.
Venerdì 13 marzo – Il segno della croce – fr. Albert-Henri Kühlem, o.p.
Venerdì 20 marzo – L’Ave Maria – fr. Paul-Marie Cathelinais, o.p.
Venerdì 27 marzo – L’atto di contrizione – fr. Clément Binachon, o.p.
Ogni conferenza sarà seguita da un momento particolarmente significativo: la venerazione di una reliquia custodita nella cattedrale, una spina proveniente dalla Santa Corona di Cristo conservata a Notre-Dame de Paris.
Secondo la tradizione, la custodia delle reliquie della Passione è affidata all’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, e la venerazione avverrà con la partecipazione della Luogotenenza di Monaco.
Diffusione anche online
Gli incontri non resteranno limitati ai presenti: saranno pubblicati sui canali social del diocesi e trasmessi la domenica successiva dall’emittente Monaco-Info.