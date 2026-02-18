La Capeline de Menton rivive il XIX secolo: musica, danza e tradizioni al Salle Saint Exupéry

Oggi, mercoledì 18 febbraio, dalle 20:30 alle 22:00, la Salle Saint Exupéry di Menton ospiterà una serata molto attesa: il gruppo folkloristico La Capeline de Menton guiderà il pubblico in un viaggio nel XIX secolo, svelando i segreti della vita economica e sociale della città.

Un’altra serata è programmata per mercoledì 25 febbraio , sempre dalle 20:30 alle 22:00.

Attraverso musica, canti tradizionali e danze popolari, gli spettatori potranno immergersi in un’epoca affascinante e ricca di storia, scoprendo usi, costumi e momenti di vita quotidiana dei mentonesi dell’Ottocento.

I biglietti sono disponibili al prezzo intero di 10 € e ridotto a 6 € (per ragazzi dai 8 ai 18 anni). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 06 71 13 66 99 o 04 83 93 70 32.

Uno spettacolo pensato per chi ama la tradizione, la cultura locale e le atmosfere d’altri tempi, perfetto per due serate all’insegna del folklore e della scoperta del patrimonio di Mentone.