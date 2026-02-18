Visita Guidata al Jardin de l’Orangeraie: Storia, Natura e Architettura della Belle Époque

Il prossimo giovedì 26 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 10:45, il Jardin de l’Orangeraie di Mentone aprirà le sue porte al pubblico per una visita guidata unica, nell’ambito della 92ª Fête du Citron®. Questa esperienza permette di scoprire il charme di un giardino di palazzo di fine XIX secolo e l’architettura caratteristica del Grand Hôtel de Venise, oggi noto come Orangeraie.

Costruito nel 1879, il Grand Hôtel de Venise accoglieva gli ospiti più prestigiosi della Belle Époque. La guida condurrà i visitatori attraverso il giardino che circonda la proprietà, dove palme e piante acclimatate crescono in armonia, offrendo uno spettacolo visivo ed evocando lo stile raffinato dell’epoca.

La visita ha una durata di 45 minuti e si terrà davanti all’ingresso della residenza, 15 rue Partouneaux.

Tariffe:

intera: 4 €

mezza tariffa: (14–18 anni): 2 €

Questa è un’occasione imperdibile per immergersi nella storia, nella natura e nell’architettura della Belle Époque, in un luogo dove ogni dettaglio racconta eleganza e fascino.

Per informazioni aggiuntive e prenotazioni, è possibile contattare il numero 08 92 43 88 88.