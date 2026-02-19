“La Grande Battle”: Vivaldi in duello al Musée océanographique con Emiliano Gonzalez Toro e Jake Arditti

Il fascino della virtuosità prima del concerto

Venerdì 13 marzo il Musée océanographique ospita una serata musicale articolata in due momenti complementari. Alle ore 18 il pubblico sarà introdotto all’ascolto dalla conferenza “La virtuosité chez Vivaldi”, tenuta dalla musicologa e clavicembalista Adèle Gornet presso il Conseil National.

L’incontro propone una riflessione sulla scrittura del compositore veneziano Antonio Vivaldi: cosa significa realmente virtuosismo nelle sue partiture? Le opere vocali e strumentali mettono alla prova i limiti tecnici degli interpreti o valorizzano le loro qualità naturali?

La conferenza diventa così una chiave di lettura utile per orientarsi nell’ascolto e, idealmente, per “arbitrare” la sfida musicale della serata.

La grande sfida musicale

Alle 19:30, sempre al Musée océanographique, prende il via il concerto “La Grande Battle” con l’Ensemble I Gemelli.

Protagonisti del confronto sono il tenore Emiliano Gonzalez Toro e il controtenore Jake Arditti, impegnati in una sequenza di arie tratte da celebri opere vivaldiane — tra cui La fida ninfa, Farnace, Il Giustino, Orlando furioso, La Griselda, Bajazet e Tito Manlio — in un vero e proprio duello interpretativo.

Il programma include inoltre il Concerto per oboe RV 455 e due creazioni mondiali:

Métiers d’hier et d’aujourd’hui II : le chaman di Vincent Carinola

Spenta Mainyu di Michel Petrossian

Le nuove opere dialogano con il repertorio barocco, creando un contrasto estetico tra linguaggi contemporanei e scrittura settecentesca.

Orchestra e interpreti

Sul palco, accanto ai solisti, una formazione specializzata nel repertorio storico: archi, continuo e fiati barocchi e moderni, con François Salès e Neven Lesage agli oboi, Violaine Cochard al clavicembalo, Marie-Domitille Murez all’arpa e la direzione affidata allo stesso Gonzalez Toro.

La serata si svolge senza intervallo, in un flusso musicale continuo pensato come una competizione artistica ma anche come un dialogo tra epoche, stili e timbri.

Un confronto tra estetiche

“La Grande Battle” non è soltanto una gara vocale: è un esperimento d’ascolto.

Da un lato la retorica barocca di Vivaldi, costruita su agilità, affetti e teatralità; dall’altro la sensibilità contemporanea delle nuove composizioni. La conferenza iniziale e il concerto finale formano così un unico percorso culturale, che invita il pubblico a comprendere — prima ancora che a giudicare — il concetto di virtuosismo musicale.



L’evento si inserisce nel programma del Printemps des Arts de Monte-Carlo, prestigioso festival musicale del Principato che propone concerti in luoghi simbolo, tra cui il Musée océanographique.



