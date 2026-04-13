Tra serate electro, rap e disco, il Jimmy'z Monte-Carlo promette una stagione sempre più festosa nel 2026

Con un ricco programma che include ballerini e DJ residenti, gli artisti internazionali più influenti della scena rap/elettronica e le serate "Made by Jimmy'z", il club più iconico della Costa Azzurra – fondato oltre 50 anni fa – continua a scrivere la sua leggenda.

Dalla sua riapertura, avvenuta il 20 marzo, il Jimmy'z Monte-Carlo ha dato il via alla stagione con la sua prima serata disco a marchio Villanova e l'esibizione della brasiliana DJ Marina Diniz. Il programma prende il via questo venerdì 10 aprile con l'esibizione del famoso DJ Francis Mercier, in occasione della prima serata in collaborazione con COYA Monte-Carlo.

Altre quattro serate speciali si terranno nel corso della stagione, in collaborazione con il ristorante festivo dello Sporting Monte-Carlo, consolidando ulteriormente lo status della Monte-Carlo Société des Bains de Mer come destinazione imperdibile per le serate più spettacolari di Monaco.

Nel corso dell'estate sono attesi anche altri grandi nomi della scena notturna, tra cui i DJ Alex Wann e Carlita, il rapper americano Quavo e, naturalmente, la star internazionale Bob Sinclar il 25 settembre, che chiuderà la stagione. Allo stesso tempo, il Jimmy'z Monte-Carlo si sta reinventando con il lancio delle sette serate «Disco Club», che renderanno omaggio ai migliori brani dell'era disco.

Scopri il programma 2026 al Jimmy'z Monte-Carlo:

. 24 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 18 luglio, 8 agosto e 11 settembre: Disco Club Night

. 25 aprile 2026: Quavo Night

. 8 maggio 2026: Marten Lou Night

. 26 giugno 2026: Alex Wann X COYA Monte-Carlo Night

. 24 luglio 2026: Carlita Night

. 31 luglio 2026: Monolik Night

. 6 agosto 2026: Vintage Culture Night

. 25 settembre 2026: Bob Sinclar X COYA Monte-Carlo Night

Informazioni pratiche:

. Jimmy'z Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo - 26 Avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

. Aperto il venerdì e il sabato da marzo a giugno e a settembre, poi dal mercoledì al sabato in luglio e agosto

. Informazioni e prenotazioni: Tel: +377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08 - jimmyz@sbm.mc



