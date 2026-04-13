PRINTEMPS DES ARTS 2026, il festival si conclude con POSTLUDE – MINIATURES all’Opéra di Monte-Carlo

Dal 16 al 19 aprile, l’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier ospita POSTLUDE – MINIATURES, uno spettacolo che vede protagonisti Les Ballets de Monte-Carlo insieme all’Ensemble Orchestral Contemporain e che segna la conclusione del Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile alle ore 19:30. Le rappresentazioni si terranno dal 16 al 18 aprile alle ore 19:30, mentre domenica 19 aprile lo spettacolo è previsto alle ore 15:00.

Inserito come momento finale del festival, POSTLUDE – MINIATURES rappresenta l’ultimo ciclo di eventi della manifestazione, chiudendo ufficialmente l’edizione 2026 il 19 aprile.

Nel contesto del postludio, il progetto comprende sei miniature. Durante le prove, l’Ensemble Orchestral Contemporain, sotto la direzione di Bruno Mantovani, ha lavorato – alla presenza dei compositori – su due delle quattro creazioni commissionate dal festival: Sakiwai – Wabi-sabi bloom di Misato Mochizuki e Caravansérail 2 di Martin Matalon.

Lo spettacolo è una coproduzione con Les Ballets de Monte-Carlo e l’Ensemble Orchestral Contemporain, con il sostegno della SOGEDA.

Tutte le rappresentazioni si terranno presso l’Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier.

Il programma completo è disponibile QUI.