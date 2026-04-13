Weekend dedicato alla grande musica classica

© L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo - Kazuki Yamada, direttore artistico e musicale.

Il momento centrale è previsto per venerdì 17 aprile alle ore 19:30, quando l’Auditorium Rainier III ospiterà una serata interamente consacrata a Johann Sebastian Bach. Protagonista sarà Daniel Lozakovich, che per l’occasione assumerà il doppio ruolo di solista e direttore. Il violinista offrirà un’immersione completa nell’universo del compositore tedesco, interpretando alcuni dei suoi più celebri concerti per violino.

Durante la serata, Lozakovich sarà affiancato da Matthieu Petitjean, primo oboe dell’OPMC, con il quale eseguirà il Concerto per violino e oboe in do minore, una delle opere più rappresentative del repertorio bachiano.

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Il programma prosegue domenica 19 aprile alle ore 20:00 con una diffusione su Radio Classique del concerto registrato l’8 marzo scorso. In quell’occasione, Christian Zacharias aveva diretto l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo in un repertorio che comprendeva la suite Pelléas et Mélisande di Fauré, il Concerto per pianoforte di Poulenc interpretato da Momo Kodama e alcune opere di Schubert.

Ascolta su Radio Classique.

Sempre nell’ambito delle iniziative legate all’orchestra, mercoledì 15 aprile alle ore 12:15, l’Auditorium Rainier III ospiterà la tredicesima conferenza organizzata dall’Associazione degli Amici dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Intitolato “M & M: Musique & Monaco, une longue histoire d’amour”, l’incontro sarà guidato da André Peyrègne e offrirà uno sguardo sull’epoca moderna attraverso le testimonianze dei musicisti dell’orchestra.

Interverranno Matthieu Petitjean, Delphine Perrone e Frédéric Chasline, che condivideranno la loro esperienza quotidiana all’interno dell’OPMC e racconteranno aneddoti legati alla loro attività artistica.

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Questa serie di appuntamenti conferma il ruolo centrale dell’OPMC nella vita culturale del Principato, offrendo al pubblico occasioni di ascolto, approfondimento e scoperta del grande repertorio musicale.