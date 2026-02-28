I Vichinghi sbarcano a Nizza: un’odissea immersiva tra storia, luci e realtà virtuale

Dopo aver conquistato oltre 300 mila visitatori tra Rouen e Parigi, l’esperienza immersiva dedicata ai Vichinghi approda per la prima volta a Nizza.

Fino al 30 agosto 2026, la nuova sede della Cité Immersive apre le porte con “Vikings – L’Odissea fino ai confini del mondo”, un percorso narrativo e sensoriale che trasforma la storia in spettacolo.



Allestita a pochi passi dalla Promenade des Anglais, l’esposizione si sviluppa su oltre mille metri quadrati e invita il pubblico a un viaggio indietro di mille anni, nel cuore dell’epoca vichinga.

Non una semplice mostra, ma un’esperienza totale: luci che si abbassano, suoni tridimensionali che avvolgono lo spazio, scenografie monumentali e videoproiezioni a 360 gradi accompagnano il visitatore lungo un racconto continuo, disponibile in francese e in inglese.





Cinque sale per attraversare tre secoli di conquiste

Il percorso si articola in cinque ambienti tematici, ciascuno con un’identità visiva e narrativa distinta: dalle rovine avvolte nella nebbia alla sala del banchetto, fino agli spazi onirici dominati da spettacolari installazioni immersive.

Muri video, effetti sensoriali e ricostruzioni storiche dialogano con oggetti archeologici e artefatti, offrendo uno sguardo completo su cultura, miti, esplorazioni e imprese dei guerrieri scandinavi.



L’allestimento è pensato per un pubblico ampio e trasversale: famiglie, scuole e gruppi di amici possono vivere l’esperienza secondo il proprio ritmo, in un equilibrio tra divulgazione storica e coinvolgimento emotivo.





Dalla Sicilia all’America, sulle rotte del Nord

Il viaggio conduce il visitatore lungo le rotte dei Vichinghi del X secolo: dall’Inghilterra di Guglielmo il Conquistatore alla Sicilia, fino alle coste del continente americano. Tre secoli di spedizioni, scambi e conquiste rivivono attraverso una narrazione cinematografica che restituisce la complessità di un popolo troppo spesso ridotto a stereotipo.



Momento clou dell’esperienza è la “Sala dei Sogni”, con uno spettacolo immersivo di 25 minuti interamente realizzato con videoproiezioni a 360°, capace di trasportare il pubblico in un’epopea epica tra mare, battaglie e leggende nordiche.





Un raid vichingo in realtà virtuale

A completare il percorso, un gioco in realtà virtuale sviluppato in collaborazione con The Viking Planet di Oslo.

Indossando il visore, i visitatori, a partire dai 9 anni, possono vestire i panni di un guerriero nordico e partecipare a un raid vichingo in un’esperienza VR a 360° che combina combattimenti realistici, narrazione cinematografica ed effetti sensoriali di ultima generazione.



Informazioni pratiche

La mostra è aperta il martedì dalle 14 alle 18.30 e dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30). La durata del percorso è di circa 60 minuti, a cui si aggiungono 15 minuti per l’esperienza in realtà virtuale con biglietto integrativo.



I biglietti partono da 15,90 euro per gli adulti e da 9,90 euro per i ragazzi dai 4 ai 17 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto i 4 anni. La struttura è accessibile alle persone con mobilità ridotta; passeggini non ammessi lungo il percorso ma depositabili all’ingresso.



Con scenografie spettacolari e tecnologie immersive di ultima generazione, “Vikings – L’Odissea fino ai confini del mondo” promette di trasformare la visita in un vero e proprio salto nel tempo, tra storia, mito e avventura.





