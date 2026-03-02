Monaco Capitale dello Yachting Avanzato: il 21 marzo debutta lo Yachting Student Fair

Yacht Club de Monaco lancia la prima edizione dello Yachting Student Fair, in programma il prossimo 21 marzo 2026, nell’ambito della sua iniziativa strategica “Monaco, Capital of Advanced Yachting”. Una giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta delle carriere legate al mare e al settore dello yachting, con l’obiettivo di formare, ispirare e guidare le nuove generazioni.

Aperto dalle 10 alle 17 a studenti delle scuole medie, superiori, universitari e neodiplomati, il salone rappresenta un’occasione concreta per conoscere un comparto ancora poco esplorato ma ricco di opportunità internazionali, dove competenze tecniche, passione e innovazione si intrecciano.

L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria online al seguente link: https://form.jotform.com/260483294527059

L’iniziativa inaugura inoltre quattro giorni di eventi dedicati allo yachting e all’esplorazione, organizzati in collaborazione con The Explorers Club, storica istituzione internazionale fondata nel 1904 e punto di riferimento mondiale per la ricerca e le spedizioni scientifiche.

Dalla formazione tecnica al management: percorsi per ogni talento

Durante l’intera giornata, istituti di formazione, enti marittimi e professionisti del settore presenteranno percorsi di studio e sbocchi professionali, dal livello CAP fino al Master.

Tra i protagonisti, la Marine Nationale, l’École nationale supérieure maritime (ENSM) e il Nautical Institute Academy France illustreranno le carriere di ufficiale di marina e ingegnere in ambito marittimo. Spazio anche alla formazione tecnica con il Lycée Jacques Dolle di Antibes, che presenterà corsi in manutenzione nautica, elettromeccanica e motorizzazioni marine.

I mestieri subacquei saranno al centro dell’intervento dell’École Nationale des Scaphandriers, con focus su saldatura subacquea, interventi in ambiente iperbarico e archeologia marina.

Sul versante specifico dello yachting, verranno illustrate le opportunità nel yacht management, brokerage e hotellerie di bordo grazie a La Belle Classe Academy, al Cluster Yachting Monaco, alla Yacht Broker School, alla European School of Economics e al Lycée Jeanne & Paul Augier.

Non mancherà un approfondimento sulle professioni portuali, dalla gestione degli specchi acquei alla manutenzione tecnica, con la Direzione degli Affari Marittimi del Principato e la Société d’Exploitation des Ports de Monaco.

A rappresentare l’eccellenza artigianale sarà anche Hervé Arnoul, insignito del titolo di Meilleur Ouvrier de France per la modellistica navale, simbolo di un sapere tecnico che coniuga tradizione e innovazione.

Orientamento concreto per costruire un progetto professionale

Non solo sogni, ma strumenti concreti. Il Dipartimento dell’Educazione Nazionale del Principato – Divisione dell’Insegnamento Superiore accompagnerà le famiglie nella comprensione dei percorsi post-diploma e delle opportunità di finanziamento degli studi.

Lo Yachting Student Fair si propone come uno spazio di dialogo diretto tra giovani, genitori e professionisti, favorendo contatti utili per stage, apprendistati e prime esperienze lavorative. Un’occasione per confrontare le proprie aspirazioni con la realtà delle professioni del mare, trasformando l’interesse in un progetto strutturato.

Salire a bordo per capire davvero

L’esperienza sarà anche immersiva. I partecipanti potranno visitare alcune unità ormeggiate nella marina dello YCM, tra cui il S/Y 7Continent (31 metri), incontrando il suo armatore Patrick Deixonne, navigatore e fondatore dell’associazione Expédition 7e Continent. Dalle missioni in Amazzonia alla traversata atlantica a remi nel 2009, il suo percorso testimonia come una carriera possa evolvere nel tempo seguendo passione e determinazione.

Accanto a lui interverrà anche l’esploratore francese Luc Hardy, membro della Société des Explorateurs Français, che condividerà la propria esperienza in ambienti estremi, collegando formazione, professione e impatto ambientale.

Quattro giorni tra esplorazione e sostenibilità

Lo Yachting Student Fair aprirà ufficialmente una sequenza di quattro giornate dedicate all’esplorazione e all’impegno ambientale:

Domenica 22 marzo: giornata immersiva dedicata agli yacht “Explorer” e inaugurazione dell’Explorer Dock.

Lunedì 23 marzo: il “Day of Exploration”, appuntamento scientifico focalizzato su grandi fondali marini e barriere coralline.

Martedì 24 marzo: il 30° Captains’ Forum, momento di confronto su una professione al crocevia tra scienza, yachting ed esplorazione, seguito da panel tecnici dedicati a soluzioni operative per ridurre l’impatto ambientale a bordo, anche attraverso il SEA Index®, strumento sviluppato dallo YCM per misurare e contenere l’impronta ambientale dei superyacht.

Gran finale con la 6ª edizione degli YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts, presieduti da Richard Wiese, presidente del The Explorers Club, che premieranno progetti esemplari capaci di utilizzare gli yacht come piattaforme di ricerca, innovazione ed esplorazione.

Aprendo il calendario con una giornata dedicata ai giovani, lo Yacht Club de Monaco ribadisce una visione chiara: il futuro dello yachting si costruisce oggi, attraverso formazione qualificata, trasmissione delle competenze e responsabilità ambientale. Un investimento strategico sulle nuove generazioni per consolidare il ruolo del Principato come capitale internazionale dello yachting avanzato.



