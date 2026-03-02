“La Légende de Monte-Cristo” in scena al Grimaldi Forum di Monaco

Il capolavoro di Alexandre Dumas rivive in una nuova veste scenica con “La Légende de Monte-Cristo, le Musical”, atteso al Grimaldi Forum Monaco, nella prestigiosa Salle des Princes, sabato 9 maggio alle 20.30 e domenica 10 maggio alle 15.00 e alle 20.30.

Prodotto da LCDMC, in accordo con Narya e Nakache Entertainment, lo spettacolo propone un adattamento in lingua francese del celebre romanzo Il Conte di Montecristo, trasformato in un grande musical della durata di due ore, con 20 minuti di intervallo.

Al centro della vicenda, ambientata nel 1815, c’è Edmond Dantès, giovane capitano vittima di una spietata congiura che lo conduce ingiustamente nelle segrete del castello d’If, al largo di Marsiglia, proprio la sera del suo fidanzamento con la bella Mercédès. Dopo quattordici anni di prigionia, Dantès riesce a fuggire e a raggiungere il tesoro nascosto sull’isola di Montecristo. Sotto la nuova identità di Conte di Montecristo, ricco e potente ma segnato dalla perdita dell’amore, avvierà un implacabile piano di vendetta contro coloro che lo hanno tradito.

A interpretare Edmond Dantès sarà Gjon's Tears, noto per aver rappresentato la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Tout l’univers”, classificatosi al terzo posto. Nel ruolo di Mercédès, Philippine Lavrey, artista polistrumentista che ha avviato la carriera solista con “Tomber en amour” dopo collaborazioni con M. Pokora e Benson Boone.

La regia è affidata a Serge Postigo, regista franco-canadese di fama internazionale, già noto per produzioni di successo come Mamma Mia!, Mary Poppins, Kinky Boots e Footloose. Le coreografie portano la firma di Nicolas Huchard, che ha lavorato con star del calibro di Lady Gaga, Madonna e Katy Perry: un impianto coreografico che unisce eleganza, audacia e intensità, trasformando la danza in un vero e proprio linguaggio narrativo capace di esprimere ciò che le parole non riescono a dire.

Oltre venti artisti saranno in scena in uno spettacolo che promette scenografie spettacolari, brani originali e una messa in scena di forte impatto emotivo.

I biglietti sono disponibili a partire da 39 euro, acquistabili QUI.

Il Grimaldi Forum dispone di parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Uno spettacolo atteso che porta sul palco grande letteratura e musica, in una nuova versione teatrale del capolavoro di Dumas.



