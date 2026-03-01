Radical Ronron accende il Grimaldi Forum con le Thursday Live Sessions

All’Grimaldi Forum Monaco non si “fa le fusa”: si groove. Giovedì 19 marzo 2026 torna l’appuntamento con le Thursday Live Sessions, protagonista il gruppo Radical Ronron, pronto a trasformare l’Espace Indigo in una pista da ballo dal sapore electro-rock.

L’evento prenderà il via alle 18.30 con l’apéromix, momento conviviale che anticiperà il concerto live delle 20.30. L’ingresso è gratuito, con possibilità di prenotare il proprio tavolo chiamando il numero +377 9999 3000. Per il pubblico è disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Un sound che conquista al primo ascolto

Radical Ronron è una di quelle band che si scoprono quasi per caso, salvo poi chiedersi come sia stato possibile non averla conosciuta prima. Il loro marchio di fabbrica è un electro-rock energico, ricco di contaminazioni funk e costruito su riff incisivi e groove trascinanti, capaci di tenere il pubblico in movimento per ore.

Al centro della scena c’è Emeline, frontwoman dalla voce esplosiva e magnetica, presenza scenica potente e carismatica. È lei il motore emotivo di un progetto che punta tutto sull’impatto sonoro e sull’energia condivisa con il pubblico.

Il primo EP della band, “Drugs & Foresight”, è un concentrato di sonorità inattese: chitarre graffianti, ritmiche pulsanti e arrangiamenti che fondono elettronica e rock con naturalezza.

Giovedì 19 marzo l’invito è chiaro: lasciarsi sorprendere, ballare e vivere un’esperienza musicale intensa. Perché, con Radical Ronron, l’unica cosa certa è che sarà difficile restare fermi!

