Carnevale di Nizza, edizione da record: 420mila presenze nel 2026. Nel 2027 sarà “Viva l’Amore”

Si chiude con numeri da primato l’edizione 2026 del Carnevale di Nizza. Oltre 420mila persone, tra nizzardi e turisti, hanno preso parte agli eventi che per tre settimane hanno animato la città, registrando circa 20mila presenze in più rispetto al 2025.

Un successo consacrato dall’ultimo corso illuminato, seguito dalla tradizionale cremazione del Re al largo di Opéra Plage e dallo spettacolo pirotecnico finale.



Un omaggio alle donne

Il tema 2026, “Vive la Reine!”, ha celebrato l’universo femminile, mettendo in luce percorsi e storie di donne provenienti da ogni orizzonte, con un messaggio forte sulla condizione femminile e sul ruolo della donna nelle società contemporanee.

Una monarchia simbolica che, come annunciato dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha visto la Regina ormai “pari al Re”, in un Carnevale capace di rinnovarsi senza tradire la tradizione.



Il programma è stato particolarmente ricco: sei corsi mascherati, quattro battaglie dei fiori, il Queernaval, la serata del Veglione, la Carnavalina inaugurale, il Charivari di Richelmi, la corsa dei camerieri, il Carnevale dei quartieri e il Villaggio del Carnevale, che da solo ha attirato 140mila visitatori.





I numeri del successo

Nel dettaglio, l’edizione 2026 ha registrato:

Oltre 226mila spettatori tra corsi, battaglie dei fiori, Queernaval e Veglione;

38mila partecipanti alla Carnavalina del 14 febbraio;

Più di 6mila persone al Charivari di Richelmi;

Migliaia di presenze nei carnevali di quartiere e nei comuni della Métropole.



Serate da oltre 25mila ingressi e battaglie dei fiori capaci di superare ogni volta quota 18mila spettatori confermano la crescita costante della manifestazione, favorita anche da condizioni meteo ideali.

Un risultato che si traduce in importanti ricadute economiche per la città, tra hotel, ristorazione e shopping.



Nel 2027 “Viva l’Amore”

Durante la serata conclusiva è stato svelato il tema della prossima edizione: nel 2027 il Carnevale parlerà il linguaggio universale dei sentimenti con “Vive l’Amour”.



«Vi diamo appuntamento dal 9 al 28 febbraio 2027 – ha annunciato Estrosi – perché la nostra città possa vibrare attorno al tema più universale che esista: l’amore».

L’edizione 2027 prenderà il via nel giorno di Martedì Grasso e promette di trasformare ancora una volta Nizza in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra carri allegorici, spettacoli e scenografie monumentali.



Dalla celebrazione della Regina a quella dell’Amore, il Grand Livre du Carnaval si prepara così a scrivere un nuovo capitolo, puntando a superare un record che già oggi appare difficile da battere.





