Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Prepariamo i fazzoletti e tiriamo fuori gli antistaminici: quest'anno i pollini hanno deciso di festeggiare il Martedì Grasso in grande stile.

Mascherati da minuscole particelle invisibili, invadono l'aria e s’infiltrano nelle narici degli allergici senza nemmeno bussare alla porta.

Le Betulacee (ontani, noccioli) hanno sfoggiato i loro migliori coriandoli e volteggiano allegramente nell'aria.

Cupressacee (cipressi, ginepri) ne approfittano per sfilare con una parata spettacolare.

I Frassini, invece, distribuiscono generosamente i loro allergeni come collane di perle a New Orleans.

Il risultato? Un rischio allergico elevato su tre quarti del paese! Solo il Nord-Ovest è un po' più risparmiato, con un rischio medio.

È l’inizio della fioritura per salici, pioppi e olmi, ma per ora il loro impatto resta moderato con un rischio allergico basso.

Le mimose sono in fiore nel Sud. Splendide con i loro bellissimi fiori gialli, certo, ma attenzione alle allergie se vi avvicinate troppo.

Chi soffre di allergie può seguire questi consigli pratici per proteggersi meglio dai pollini e limitarne l'esposizione: consultare regolarmente le informazioni sui siti specializzati, consultare un medico se si presentano sintomi, sciacquare i capelli la sera, arieggiare le case prima all’alba e dopo il tramonto.



Evitare di asciugare la biancheria all’aperto, tenere i finestrini dell’auto chiusi per evitare che i pollini entrino nell’abitacolo, indossare una mascherina, un cappello e occhiali da sole all’aperto, evitare attività sportive all’aperto che comportino una sovraesposizione ai pollini.



L’inquinamento atmosferico può esacerbare le allergie ai pollini in alcune grandi città.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Cipresso - Rischio elevato

Frassino - Rischio basso

Ontano - Rischio basso

Nocciolo - Rischio basso

Pioppo - Rischio basso