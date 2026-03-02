Marcel Ravin, al via una stagione di grandi appuntamenti gastronomici

Si annuncia una stagione di altissimo profilo per lo chef Marcel Ravin, protagonista di un 2026 ambizioso e ricco di appuntamenti gastronomici nel Principato. Forte delle due stelle Michelin al Blue Bay Marcel Ravin e della stella conquistata nel 2025 da Elsa Marcel Ravin, il cuoco originario della Martinica inaugura una nuova stagione all’insegna della creatività, dell’identità e della contaminazione culturale.

Elsa riapre come “Elsa Marcel Ravin”

Il 14 aprile riaprirà le porte il ristorante stellato del Monte-Carlo Beach, che da questa stagione porterà ufficialmente il nome di Elsa Marcel Ravin. Un passaggio simbolico e sostanziale, che rafforza il legame tra lo chef e un indirizzo diventato punto di riferimento per una cucina elegante, contemporanea e profondamente radicata nella stagionalità.

Parallelamente, la firma gastronomica di Ravin si declina anche in chiave più informale al Mada One, nel cuore del One Monte-Carlo, dove il concetto di “snackonomia” interpreta l’alta cucina in versione dinamica e urbana.

Blue Bay: cene d’eccezione e grandi ospiti

Dopo la riapertura del 14 febbraio, il Blue Bay Marcel Ravin ** ha inaugurato il calendario 2026 con la cena d’eccezione “Tradition moderne créole”, andata in scena il 27 febbraio scorso. Una serata che ha reso omaggio alle radici martinicane dello chef, attraverso una rilettura contemporanea della cucina creola, ispirata ai sapori delle Antille e ai ricordi personali di Marcel Ravin.

Il 13 aprile sarà la volta di “Momentum”, cena a quattro mani organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Gastronomia promossa dall’associazione Les Grandes Tables du Monde, di cui Ravin è membro. Ospite d’eccezione lo chef Arnaud Bignon, executive chef del ristorante Spondi. L’evento si inserisce in un’iniziativa globale che prevede 18 cene a quattro mani in 13 Paesi, celebrate simultaneamente per rendere omaggio all’alta gastronomia internazionale (menu 4 portate a 295 euro, 5 portate a 350 euro, bevande escluse).

Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/diner-dexception-momentum-chefs-marcel-ravin-x-arnaud-bignon

Il 23 maggio la primavera si chiuderà con “Terre de naissance”, esperienza dedicata agli abbinamenti tra piatti e rhum AOC della Martinica. Ogni portata sarà accostata a un rum selezionato insieme ai produttori martinicani e al sommelier del ristorante. In degustazione anche un rhum AOC esclusivo, di cui Marcel Ravin è l’unico detentore (325 euro, abbinamento incluso).

Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/diner-dexception-accord-mets-rhum-au-blue-bay-marcel-ravin

Tra gli altri appuntamenti di rilievo, il 13 maggio il Blue Bay ospiterà una cena del Festival des Etoilés Monte-Carlo con la partecipazione dello chef tristellato Glenn Viel.

In autunno, dal 2 ottobre, riflettori puntati sul tartufo bianco con una cena tematica (380 euro, esclusi vini),

Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/diner-dexception-truffe-blanche-par-marcel-ravin,

mentre il 7 novembre andrà in scena un esclusivo dinner “Champagne e Caviale” (590 euro, bevande incluse).

Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/fr/activity/diner-dexception-champagne-et-caviar-par-marcel-ravin

Nasce “Le Rituel des Cinq Éléments”

La grande novità del 2026 è però “Le Rituel des Cinq Éléments”, nuovo format al via dall’11 marzo. Ogni mercoledì, fino al 29 aprile e poi dal 2 settembre al 28 ottobre, gli ospiti potranno vivere un percorso gastronomico ispirato alla filosofia giapponese del Kaiseki, articolato attorno ai cinque elementi – Acqua, Legno, Metallo, Fuoco e Terra.

Una decina di piccole creazioni, diverse ogni settimana, costruiranno un itinerario sensoriale che fonde rigore nipponico, anima creola e luce mediterranea. «La mia cucina è memoria, viaggio e incontro – spiega lo chef –. Con questo rituale ho voluto creare un momento sospeso, in cui la gastronomia diventa linguaggio universale. Non si tratta di riprodurre una tradizione, ma di rispettarne lo spirito, fatto di equilibrio, tempo e intenzione».

Il menu è proposto a 180 euro a persona, escluse bevande.

Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Le iniziative si inseriscono nella visione del Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che rappresenta un modello di eccellenza internazionale nell’ospitalità di lusso, nella ristorazione stellata, nella cultura e nell’intrattenimento.

Primo datore di lavoro privato del Principato, il Gruppo è impegnato dal 2007 in una politica strutturata di transizione energetica, gestione responsabile delle risorse e valorizzazione del patrimonio locale, rafforzata nel 2023 con la quarta carta etica aziendale.

Marcel Ravin continua a lasciare il segno nella scena gastronomica monegasca, portando in tavola una cucina che racconta le sue origini e dialoga con il mondo.



