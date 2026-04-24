Riapertura dello Stade Nautique Rainier III dal 1° maggio: stagione estiva con attività, eventi e altre iniziative

La piscina dello Stade Nautique Rainier III riaprirà ufficialmente venerdì 1° maggio 2026 alle ore 9:00, segnando l’inizio della stagione estiva nel Principato di Monaco. La struttura, situata presso il Port Hercule, tornerà ad accogliere il pubblico con l’ampia offerta di attività e corsi già consolidata negli anni, tra cui nuoto, aquagym e aquabike, rivolti sia ad adulti che a bambini.

Come da tradizione, lo Stade Nautique Rainier III ospiterà numerosi eventi durante tutta la stagione. Tra questi, le iniziative di avvicinamento alla subacquea, organizzate per il terzo anno consecutivo in collaborazione con il Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco. Le sessioni gratuite si terranno l’8 luglio e il 12 agosto, dalle 9:00 alle 17:00, e saranno aperte ad adulti e bambini a partire dagli 8 anni, con il solo costo del biglietto di ingresso alla struttura.

Il 25 luglio è in programma un’altra importante iniziativa: in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, il Comune di Monaco collaborerà nuovamente con la Fondation Princesse Charlène per proporre attività di sensibilizzazione, laboratori e dimostrazioni pratiche. L’obiettivo è promuovere comportamenti sicuri in acqua e diffondere le conoscenze essenziali per la prevenzione degli incidenti.

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche il ritorno della Splash Party, prevista per il 12 settembre. L’evento, dedicato ai giovani tra i 12 e i 17 anni residenti o scolarizzati nel Principato, offrirà un pomeriggio di intrattenimento con musica, animazioni e strutture gonfiabili, in un contesto festivo e estivo.

Tutte le informazioni relative a tariffe, orari e programmazione dei corsi sono già disponibili sul sito ufficiale del Comune di Monaco: https://mairie.mc.

Lo Stade Nautique Rainier III, situato in Quai Albert 1er, resterà aperto fino al 7 ottobre 2026 incluso. Sono previste tuttavia alcune chiusure temporanee: dal 14 al 18 maggio durante l’E-Prix, dal 1° al 9 giugno in occasione del Gran Premio automobilistico e il 12 settembre, giornata interamente dedicata all’organizzazione della Splash Party.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura al numero (+377) 93 30 64 83.