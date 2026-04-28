Le Vele Alassio: il grande weekend del 1° maggio!

Le luci della Riviera stanno per riaccendersi con uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Le Vele Alassio si prepara ad accendere la costa con un weekend imperdibile in occasione del ponte del 1° maggio, trasformando le sue iconiche serate in un concentrato di energia, musica e puro divertimento. Tra DJ set coinvolgenti, atmosfere esclusive e un pubblico pronto a celebrare l'arrivo della bella stagione, il celebre locale alassino si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca esperienze uniche sul mare.
Venerdì 1° maggio — ore 23:00 — MAMACITA
Si parte venerdì dalle ore 23:00 con Mamacita, il format che sta facendo scatenare tutta Italia — e non solo — al ritmo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Una notte esplosiva tutta da vivere, dove l'energia prende il controllo e la musica diventa protagonista assoluta. Un evento iconico che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una dancefloor calda, intensa e travolgente, capace di far ballare fino all'ultimo beat.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 2 maggio — ore 23:00 — ON THE WAVE
Sabato 2 maggio, dalle ore 23:00, torna protagonista On The Wave, il party simbolo del sabato notte e tra gli eventi più esclusivi della
Riviera ligure. Un appuntamento imperdibile che continua ad attirare un pubblico sempre più numeroso, diventando un punto di riferimento per chi ama musica ricercata e vibrazioni autentiche. Special guest della serata, per la prima volta con noi, Massimo Gurini, DJ resident del Vivai Club di St. Moritz, affiancato dalla nostra colonna portante Francis Key.
Promozioni delle serate:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Due notti, un'unica destinazione: Alassio si accende al ritmo de Le Vele.
Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province
di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da
garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 1st May 2026
Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!
Friday 1st May 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-1st-may-2026/227300/channel/le-vele
Le Vele Alassio On The Wave Saturday 2nd May 2026
We are finally back and ready to party more than ever!
Let the magic of Le Vele surprise you!
Saturday 2nd May 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
ON THE WAVE
Spring Season 2026
LINE UP
Massimo Gurini
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-on-the-wave-saturday-2nd-may-2026/228281/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721