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Eventi | 28 aprile 2026, 15:00

“L’art d’être mon père”: Julie Timmerman porta in scena a teatro una storia familiare tra arte, fragilità e infanzia, dal 21 al 24 maggio

Uno spettacolo teatrale intenso e poetico che racconta un anno scolastico segnato dalla separazione dei genitori e dalla forza dell’arte, tra risate e profondità emotiva

“L’art d’être mon père”: Julie Timmerman.

“L’art d’être mon père”: Julie Timmerman.

Va in scena dal 21 al 24 maggio al Théâtre des Muses lo spettacolo teatrale “L’art d’être mon père”, scritto, diretto e interpretato da Julie Timmerman. Le rappresentazioni sono previste giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 20:00, e domenica 24 maggio alle ore 16:30. La durata è di un’ora ed è rivolto a un pubblico a partire dai 12 anni.

Ambientata nel 1989, la pièce segue un anno scolastico di Zoé, bambina che vive la recente separazione dei genitori. Per trascorrere più tempo con lei, il padre decide di dirigere lo spettacolo di fine anno della scuola, una versione del musical “Les Misérables”. Durante le prove, l’uomo cerca di trasmettere ai bambini il suo amore per la poesia, la sua sensibilità e il valore dell’arte nella vita.

Tuttavia, i comportamenti eccessivi e le trasgressioni di questo padre, segnato da una condizione bipolare, mettono a rischio la realizzazione dello spettacolo, lasciando in sospeso il suo esito finale.

Da sola sul palco, Julie Timmerman interpreta una decina di personaggi, accompagnando il pubblico in un racconto intimo e collettivo che unisce umorismo e profondità emotiva, tra momenti di luce e passaggi più complessi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il teatro:

https://www.letheatredesmuses.com/ , via e-mail all’indirizzo: axel.theatredesmuses@gmail.com oppure tel: 97 98 10 93.

Redazione

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