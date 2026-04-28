Prix PhiloMonaco 2026: a Parigi e Monaco gli appuntamenti dedicati alla filosofia contemporanea con giuria presieduta da Robert Maggiori

Si terrà tra Parigi e Monaco l’edizione 2026 dei Prix PhiloMonaco, iniziativa promossa nell’ambito delle Rencontres Philosophiques de Monaco che ogni anno premia opere e protagonisti della riflessione filosofica contemporanea.

Il riconoscimento principale, il Prix PhiloMonaco de l’Essai, è destinato a un’opera di filosofia pubblicata in lingua francese nel corso dell’anno civile precedente alla sua attribuzione. Il premio viene assegnato da una giuria composta da personalità filosofiche riconosciute e distingue un lavoro capace, per rigore, pertinenza e originalità, di aprire nuove prospettive nel pensiero contemporaneo, andando oltre il perimetro accademico senza ridursi alla divulgazione.

La giuria 2026 sarà presieduta da Robert Maggiori e composta da Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan e Raphael Zagury-Orly.

Accanto al premio per l’Essai, vengono assegnati anche il Prix PhiloMonaco de l’Éditeur, conferito a una casa editrice francofona che si sia distinta nella pubblicazione di opere filosofiche rilevanti nell’anno precedente — una selezione dei titoli premiati viene donata alla Médiathèque Caroline — e il Prix PhiloMonaco des lycéens, attribuito a due studenti delle scuole superiori al termine di un concorso scritto realizzato in collaborazione con la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports e con i docenti di filosofia del Principato.

Il Prix de la Principauté, assegnato congiuntamente dalle Rencontres Philosophiques de Monaco e dalla Fondation Prince Pierre de Monaco, premia invece un autore per l’insieme della sua opera filosofica. Il riconoscimento valorizza un percorso intellettuale capace di aprire nuove vie di ricerca e di influenzare ambiti quali scienza, politica, teologia, storia, antropologia, etica o psicoanalisi. Il vincitore è inoltre invitato a tenere una conferenza nell’anno successivo alla premiazione.

Il programma 2026 si apre a Parigi, presso la Maison de la Poésie (157 rue Saint-Martin, 75003), giovedì 21 maggio alle ore 18:30 con un incontro dedicato ai cinque finalisti del Prix PhiloMonaco de l’Essai, in una discussione presentata da Laure Adler. Sempre nella sede parigina, venerdì 12 giugno alle ore 19:00, è prevista la conferenza di Souleymane Bachir Diagne, laureato del Prix de la Principauté 2024, in collaborazione con la Fondation Prince Pierre.

La cerimonia conclusiva di consegna dei Prix PhiloMonaco 2026 si svolgerà giovedì 25 giugno alle ore 20:00 presso il Théâtre Princesse Grace di Monaco, alla presenza dei membri fondatori delle Rencontres Philosophiques de Monaco e della giuria.