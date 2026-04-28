“The Tragedy of Number 512” al Théâtre des Muses di Monaco: Yohann Métay protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, alle ore 20:00, il Théâtre des Muses di Monaco ospita “The Tragedy of Number 512”, spettacolo teatrale organizzato da Le Théâtre des Muses e accessibile al pubblico.
Lo spettacolo, interpretato da Yohann Métay, mette in scena una narrazione che intreccia ironia e tensione drammatica: quando le fantasie di gloria si scontrano con i limiti del corpo umano, quando le allucinazioni prendono forma e il fisico si ribella, la vicenda si trasforma in un racconto teatrale dai toni paradossali.
Al centro della scena, la ricerca dell’eroe interiore diventa una corsa affannosa, segnata da crampi, dubbi, competizione con altri corridori, ipoglicemia e interrogativi esistenziali. Un percorso che conduce il protagonista verso un unico obiettivo: arrivare al traguardo vivo.
Definito come uno spettacolo capace di coinvolgere un pubblico ampio, anche il meno incline all’attività sportiva, “The Tragedy of Number 512” è stato accolto positivamente dalla critica. “Challenge met with flying colors”, scrive Le Figaro, mentre Le Monde sottolinea come “la storia assume i tratti di una parodia di un film d’avventura con effetti speciali”. Sortir à Paris lo descrive infine come “una meraviglia di ritmo e umorismo”.
L’evento si svolge presso la sede del teatro, in 45A Bd du Jardin Exotique, 98000 Monaco.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale Le Théâtre des Muses:
https://www.letheatredesmuses.com/ oppure contattare il numero 97 98 10 93 o l’indirizzo email: axel.theatredesmuses@gmail.com.